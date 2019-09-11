Хамзат Чумаков. Скриншот видео Youtube канала Хамзата Чумакова

11 сентября 2019, 00:58

Присяжные посчитали невиновными подсудимых по делу о покушении на имама Чумакова

Троих обвиняемых присяжные признали невиновными в покушении на имама Насыр-Кортской мечети в Ингушетии Хамзата Чумакова, однако посчитали доказанной вину двоих из них в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября 2017 года источник в силовых структурах сообщил о задержании троих подозреваемых по делу о подготовке покушения на имама Хамзата Чумакова - Асхаб Хидриев, Мухарбек Арапиев и Мухажир Товмарзиев, которого следствие считает лидером преступной группы. 27 февраля пресс-служба Назрановского районного суда сообщила, что рассмотрение дела пройдет с участием присяжных заседателей.

По версии следствия, двое обвиняемых в 2017 году спланировали убийство известного в республике религиозного деятеля на почве религиозной ненависти с помощью подрыва бомбы у одной из мечетей в Назрани. Относительно третьего обвиняемого у следствия есть доказательства, что он участвовал в испытании взрывного устройства, но не знал, что целью совершения преступления является убийство.

Назрановский районный суд в Ингушетии вынес приговор местным жителям, обвиняемым в покушении на имама Насыр-Кортской мечети Хамзата Чумакова, пишет 10 сентября "Интерфакс".

Присяжные оправдали подсудимых в части покушения на Чумакова, но при этом посчитали их вину доказанной в части незаконного хранения оружия и боеприпасов. Таким образом суд вынес приговор и назначил одному из обвиняемых наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, другому - на 4,5 года. Третий обвиняемый был отпущен в зале суда, передает издание со ссылкой на источник в Назрановском райсуде.

На сайте Назрановского районного суда Ингушетии по данным на 00.58 сегодня, 11 сентября нет информации по данному делу.

Хамзат Чумаков - популярный среди верующих проповедник, который получил известность благодаря проповедям и видеообращениям с обличением коррупции в органах власти. До 2017 года пережил два покушения. 14 сентября 2010 года в районе села Экажево Назрановского района был подорван автомобиль Чумакова, в результате этого покушения ему ампутировали ногу. 11 марта 2016 года возле мечети в муниципальном округе Насыр-Корт в Назрани после завершения пятничной молитвы взорвался автомобиль, мимо которого в тот момент проезжала машина имама мечети Хамзата Чумакова. Пострадали четыре человека, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Хамзата Чумакова.

Примечание:

"Правозащитник призвал не давить на детей в конфликте властей Ингушетии с муфтиятом", "Муфтият Ингушетии пообещал Минюсту исправить устав в 2019 году", "Политологи связали покушение на Чумакова с давлением на салафитов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 сентября 2019, 02:13

  • Свидетели дали показания против Сулейманова и Менглибаева

    Осужденные за терроризм уроженцы Ставропольского края рассказали, как познакомились и проводили тайные встречи с Ринатом Сулеймановым и Русманбетом Менглибаевым, обвиняемым в совершении теракта в Пятигорске в 2010 году и подготовке взрыва в Ставрополе.

11 сентября 2019, 01:08

10 сентября 2019, 23:59

  • Сторонники Квицинии и Хаджимбы поддержали их митингами в Сухуме

    Сторонники оппозиции, которые сегодня вышли на акцию протеста в Сухуме, согласились разойтись после обещания Алхаса Квицинии обжаловать итоги выборов президента Абхазии через суд. Объявленный победителем на выборах Рауль Хаджимба на встрече со своими сторонниками призвал обе стороны не оказывать давление на суд.

10 сентября 2019, 23:56

10 сентября 2019, 23:05

  • Версия о планах убитого в Грозном Азиева озвучена без доказательств

    Официальная версия гибели в Грозном 18-летнего Усмана Азиева, а также заявления о его планах нападений на силовиков вызвали недоверие у местных жителей. Следствие должно представить доказательства озвученной версии инцидента, отметили юристы. Радикализации молодежи на Кавказе способствуют социальная несправедливость в стране и особый менталитет, считают бывшие силовики.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи