Присяжные посчитали невиновными подсудимых по делу о покушении на имама Чумакова

11 сентября 2019, 00:58

Троих обвиняемых присяжные признали невиновными в покушении на имама Насыр-Кортской мечети в Ингушетии Хамзата Чумакова, однако посчитали доказанной вину двоих из них в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября 2017 года источник в силовых структурах сообщил о задержании троих подозреваемых по делу о подготовке покушения на имама Хамзата Чумакова - Асхаб Хидриев, Мухарбек Арапиев и Мухажир Товмарзиев, которого следствие считает лидером преступной группы. 27 февраля пресс-служба Назрановского районного суда сообщила, что рассмотрение дела пройдет с участием присяжных заседателей.

По версии следствия, двое обвиняемых в 2017 году спланировали убийство известного в республике религиозного деятеля на почве религиозной ненависти с помощью подрыва бомбы у одной из мечетей в Назрани. Относительно третьего обвиняемого у следствия есть доказательства, что он участвовал в испытании взрывного устройства, но не знал, что целью совершения преступления является убийство.

Назрановский районный суд в Ингушетии вынес приговор местным жителям, обвиняемым в покушении на имама Насыр-Кортской мечети Хамзата Чумакова, пишет 10 сентября "Интерфакс".

Присяжные оправдали подсудимых в части покушения на Чумакова, но при этом посчитали их вину доказанной в части незаконного хранения оружия и боеприпасов. Таким образом суд вынес приговор и назначил одному из обвиняемых наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, другому - на 4,5 года. Третий обвиняемый был отпущен в зале суда, передает издание со ссылкой на источник в Назрановском райсуде.

На сайте Назрановского районного суда Ингушетии по данным на 00.58 сегодня, 11 сентября нет информации по данному делу.