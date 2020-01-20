20 января 2020, 13:26

Движение в центре Еревана разблокировано

Протестующие скотоводы разблокировали улицу и проезжую часть в центре Еревана и вернулись к зданию правительства Армении, требуя встречи с представителями кабмина.

Как писал "Кавказский узел", более 250 протестующих собрались сегодня возле правительства Армении и, не дождавшись встречи с властями, перекрыли центральную улицу. Полиция начала стягивать дополнительные силы, пригрозив применить силу.

Требование о забое скота для продажи исключительно на скотобойнях вступило в силу 15 января. Уже на следующий день в Ереване у здания правительства прошла акция протеста скотоводов. Протестующие сочли требование ограничивающим свободную торговлю, а нормативные акты по обеспечению санитарных норм - жесткими. 17 января около 50 скотоводов на акции протеста потребовали отсрочки введения новых правил реализации мяса. Но в Инспекционной службе продовольственной безопасности заявили, что не пойдут на уступки скотоводам.

Скотоводы разблокировали центральную улицу. Они заявили, что, если власти откажут в их требовании отменить обязательный забой скота, акции неповиновения продолжатся в регионах. Протестующие вернулись к зданию правительства и требуют встречи с представителями кабмина. Участники акции скандируют "Справедливость!", "Премьер!" и "Смелей!", передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Это была предупредительная акция, чтобы показать решительность наших намерений", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из координаторов акции протеста Гарик Геворкян.

Он отметил, что протестующие ждут кого-либо из правительства, кто сможет дать ответ на их требование. "Пусть нам скажут да или нет, чтобы мы знали, что дальше делать", - заявил Геворкян, не исключив, что, в случае отрицательного ответа, скотоводы перекроют дороги в своих регионах.

Полиция усилила меры безопасности, стянув на место акции несколько автобусов с силовиками и спецотряд.

Примечание:

"Армянские эксперты прогнозируют повышение уровня бедности из-за роста цен", "Жители Еревана разочаровались в акциях протеста на фоне повышения цен", "Парламент Армении отказался снизить акцизы на топливо".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Скотоводы перекрыли улицу в центре Еревана

    Более 250 протестующих собрались возле правительства Армении и, не дождавшись встречи с властями, перекрыли центральную улицу. Полиция начала стягивать дополнительные силы, пригрозив применить силу.

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