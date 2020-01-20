Скотоводы перекрыли улицу в центре Еревана

20 января 2020, 11:54

Более 250 протестующих собрались возле правительства Армении и, не дождавшись встречи с властями, перекрыли центральную улицу. Полиция начала стягивать дополнительные силы, пригрозив применить силу.

Как писал "Кавказский узел", требование о забое скота для продажи исключительно на скотобойнях вступило в силу 15 января. Уже на следующий день в Ереване у здания правительства прошла акция протеста скотоводов. Протестующие сочли требование ограничивающим свободную торговлю, а нормативные акты по обеспечению санитарных норм - жесткими. 17 января около 50 скотоводов на акции протеста потребовали отсрочки введения новых правил реализации мяса. Но в Инспекционной службе продовольственной безопасности заявили, что не пойдут на уступки скотоводам.

Сегодня на акцию перед зданием правительства Армении собрались более 250 человек, сообщили в полиции Армении. Протестующие требуют отмены обязательного забоя скота в скотобойнях. По их словам, забой приведет к подорожанию мяса, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Участники акции утверждают, что зараженное мясо априори не может попасть на прилавки торговых точек. "Скотину перед забоем проверяет ветеринар. Кто рискнет дать справку на заведомо больную скотину", - заявил один из участников акции.

Организаторы акции потребовали встречи с властями, однако к ним никто не вышел. В знак протеста они перекрыли прилегающую к правительству улицу Тиграна Меца. Протестующие скандируют "Нет - скотобойне!", "Пашинян". Полиция призвала участников акции освободить проезжую часть. Протестующим дали время разблокировать движение, пригрозив применить силу. Полиция стягивает дополнительные силы к правительству.