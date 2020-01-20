Черкесский бизнесмен добился реабилитации после многолетнего преследования

20 января 2020, 04:00

Кассационный суд признал право на реабилитацию за бизнесменом Назимом Сабанджиоглу и двумя сотрудниками его компании, осужденными по делу о мошенничестве с кредитами «Бум-Банка» в Кабардино-Балкарии. Состава преступления в действиях осужденных не было, постановил суд.

Судебная коллегия по уголовным делам Пятого кассационного суда в Пятигорске 16 января постановила прекратить уголовное дело в отношении турецкого бизнесмена черкесского происхождения Назима Сабанджиоглу, юриста Ирины Монастырловой и жителя Кабардино-Балкарии Мамед-Али Кардана, осужденных по делу о мошенничестве и предварительном банкротстве. За всеми фигурантами дела - Сабанджиоглу, Монастырловой и Карданом - признано право на реабилитацию, сообщил адвокат бизнесмена Сосланбек Бориев корреспонденту «Кавказского узла».

Защита Сабанджиоглу обжаловала приговор Нальчикского городского суда от 15 декабря 2017 года и апелляционное определение Верховного суда Кабардино-Балкарии от 3 октября 2018 года. 68-летний Назим Сабанджиоглу, юрист его компании Ирина Монастырлова и Мамед-Али Фикри Кардан в декабре 2017 года были осуждены по обвинению в мошенничестве - хищении кредитных денежных средств ООО КБ «Бум-Банк», в сумме 164 млн 316 тысяч рублей, путем злоупотребления доверием. а также в ряде иных преступлений.

По итогам рассмотрения кассации суд пришел к выводу, что в действиях Сабанджиоглу и других осужденных не было состава преступления, пояснил Бориев.

Информация о привлечении Назима Сабанджиоглу к уголовной ответственности впервые появилась в апреле 2012 года. Дело о мошенничестве было возбуждено по заявлению председателя правления КБ «Бум-Банк». Следствие пришло к выводу, что деньги, полученные в КБ «Бум-Банк» под видом потребительских кредитов, предприниматель похитил через своих подчинённых, которые не были осведомлены о его преступных намерениях, а впоследствии использовал для погашения кредитов своих предприятий.

По словам адвоката, Сабанджиоглу с самого начала отрицал вину и называл уголовное дело против него заказным. «Назим Сабанджиоглу неоднократно заявлял, что он не мог похитить деньги у самого себя, так как почти 18% доли уставного капитала потерпевшего банка принадлежало ему, а стоимость этой доли обеспечивает кредитные обязательства его работников», - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Процесс длился около 4 лет. Нальчинский городской суд приговорил Назима Сабаджиоглу к 5 годам и 6месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Апелляционная коллегия судей Верховного суда Кабардино-Балкарии оставила приговор в силе, но бизнесмена не отправили в колонию, так как он фактически уже отбыл наказание. Ирина Монастырлова, которая также не признала вину, была приговорена к 4 годам лишения свободы условно. Кардан Мамед-Али Фикри получил 2 года условно.

«16 января этого года Пятый Кассационный суд по моей кассационной жалобе пришёл к выводу о необходимости отмены существующих актов – судебного приговора и апелляционного определения. Он прекратил уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления по статье 159 УК РФ (мошенничество), при этом признав за всеми тремя право на реабилитацию», - сказал адвокат Бориев.

По словам адвоката, в ходе судебного заседания были оглашены только вводная и резолютивная части определения. Полный текст судебного акта будет выдан адвокату в ближайшее время.

Адвокат назвал прецедентом решение по делу Сабанджиоглу

Сосланбек Бориев назвал определение суда «историческим», напомнив, что дело Сабанджиоглу имело большой общественный резонанс. «Это определение создало неожиданный прецедент. По моему мнению, такое завершение столь резонансного дела работает на авторитет судебной власти в стране, который в последнее время пошатнулся», - заявил Бориев.

Осуждённый Сабанджиоглу не смог лично участвовать в судебном процессе, но просил адвоката довести до кассационного суда его позицию: бизнесмен настаивал на своей и своих коллег невиновности. Адвокат Бориев обратил внимание суда на понятие мошенничества и квалифицирующие признаки этого преступления: согласно версии обвинения, Сабанджиоглу ввёл в заблуждение председателя правления банка, однако решение о выдаче кредитов принимается коллегиальным органом банка, поэтому признак обмана или злоупотребления доверием потерпевшего в предъявленном обвинении отсутствует, пояснил он.

Приговор был вынесен без учёта того, что Сабанджиоглу принадлежала доля уставного капитала «Бум-Банка» в размере почти 18%, стоимостью 139 млн 223 тысяч рублей, отметил адвокат. По мнению защитника, Нальчикский горсуд не учел также целый ряд свидетельств невиновности Сабанджиоглу, в том числе показания свидетелей и письменные доказательства.

Ирина Монастырлова сообщила суду, что сейчас лицензия «Бум-Банка» отозвана Центробанком в связи с тем, что банк был активно вовлечен в проведение сомнительных операций. «Председатель правления отстранен от должности и привлечен к уголовной ответственности. Банк признан несостоятельным (банкротом), разыскивается имущество, которое выведено из активов банка», - рассказала сама Монастырлова корреспонденту "Кавказского узла".

Сабанджиоглу хочет вернуться в Кабардино-Балкарию

Назим (Назми) Сабанджиоглу приехал в Кабардино-Балкарию в начале 1990-х годов. На исторической родине он начал заниматься бизнесом, активно вкладывая средства в экономику республики. На протяжении длительного времени он занимался импортом пищевых и непищевых товаров, в которых в те годы остро нуждалась как Кабардино-Балкария, так и страна в целом, рассказал адвокат Бориев.

21 января 1997 года Назим Сабанджиоглу был похищен ради выкупа группой чеченского боевика Салаудина Темирбулатова, известного по кличке «Тракторист», и вывезен из Нальчика в Грозный. Боевики удерживали бизнесмена до 18 марта 1997 года. Похитители требовали за его освобождение 2 млн долларов США, но 18 марта 1997 года освободили Сабанджиоглу за меньшую сумму - 250 тыс. долларов США, рассказывается в книге бывшего генпрокурора России Владимира Устинова "Обвиняется терроризм" (Москва, Олма-Пресс, 2002. ISBN 5-224-03882-0).

Салаудин Темирбулатов получил известность в связи с жестокой казнью российских контрактников, записанной на видеопленку в 1996 году. Кассеты с этой записью впоследствии подбрасывались в расположения российских войск для устрашения военнослужащих. В марте 2000 года Темирбулатов был задержан в Чечне, а в феврале 2001 года его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Несмотря на похищение, Назим Сабанджиоглу остался жить и работать в Кабардино-Балкарии. По словам адвоката Сосланбека Бориева, даже сейчас, после почти 4 лет необоснованного заключения, он хотел бы вернуться в республику и восстановить свое дело.

Адвокат рассказал о реакции бизнесмена на сообщение о его оправдании. «Сабанджиоглу был крайне скромен в эмоциях. Он сказал: «Хвала Аллаху я увидел этот момент». Потом он спросил, когда ему можно будет возвращаться домой, имея в виду Кабардино-Балкарию», - отметил защитник.

Вопрос возмещения морального и материального вреда Сабанджиоглу обсуждать не стал. По словам адвоката, главным для бизнесмена является восстановление репутации после несправедливого уголовного преследования.

Пользователи Facebook приветствовали освобождение Сабанджиоглу

Сообщение о том, что "суд признал Назми Сабанджиоглу и юриста его фирмы Ирину Монастырлову невиновными и предоставил им право на реабилитацию" пользователь соцсети Амина Хатука опубликовала 19 января в сообществе "Права человека в КБР". Пост за 17 часов с момента публикации получил 10 отметок "нравится".

"Ну наконец-то! Бедный Назми ни за что терпел все это", - написал Анзор Хафизов. "Да, с шефом обошлись некрасиво", - отметил Ибрагим Гукемух.

"Я о том, что он "4 года просидел в СИЗО" не знал (хотя о нём самом знал)", - написал Султанбек Ахобеков в комментариях к посту.

"Сейчас он может взыскать с казны большие деньги", - отметила в комментариях к своему посту Амина Хатука. "За неправомерное удержание под стражей. Потому что следствие и суд - это и есть государство", - добавила Екатерина Куминова.

Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Черкесский вопрос".