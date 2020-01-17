17 января 2020, 11:50
12 человек стали жертвами массового ДТП в Адыгее
Два человека погибли, десять пострадали в результате столкновения не менее 20 машин на трассе под Адыгейском.
"В результате ДТП один мужчина погиб на месте, второй мужчина скончался в больнице от кровопотери", - сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.
По его словам, в ДТП пострадали десять человек, среди которых двое несовершеннолетних. Из них три человека госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно, пишет со ссылкой на Меретукова "Интерфакс".
Массовое ДТП произошло сегодня на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском в связи с туманом и гололедом. Столкнулись 20-25 автомобилей, передает, ссылаясь на МВД по Адыгее, РИА "Новости".
"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2019 года семь человек стали жертвами ДТП с маршруткой в Майкопе.
"20 пострадавших остаются в больницах после аварии автобусов в Сочи", "Власти Сочи пообещали помочь пострадавшим в ДТП с двумя автобусами туристам", "Госпитализированы 23 пострадавших при ДТП с двумя автобусами в Сочи".
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