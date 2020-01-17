12 человек стали жертвами массового ДТП в Адыгее

17 января 2020, 11:50

Два человека погибли, десять пострадали в результате столкновения не менее 20 машин на трассе под Адыгейском.

"В результате ДТП один мужчина погиб на месте, второй мужчина скончался в больнице от кровопотери", - сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

По его словам, в ДТП пострадали десять человек, среди которых двое несовершеннолетних. Из них три человека госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно, пишет со ссылкой на Меретукова "Интерфакс".

Массовое ДТП произошло сегодня на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском в связи с туманом и гололедом. Столкнулись 20-25 автомобилей, передает, ссылаясь на МВД по Адыгее, РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2019 года семь человек стали жертвами ДТП с маршруткой в Майкопе.