ДТП на 1358 км автодороги М-4 Дон. Фото пресс-службы МЧС в Адыгее

17 января 2020, 11:50

12 человек стали жертвами массового ДТП в Адыгее

Два человека погибли, десять пострадали в результате столкновения не менее 20 машин на трассе под Адыгейском.

"В результате ДТП один мужчина погиб на месте, второй мужчина скончался в больнице от кровопотери", - сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

По его словам, в ДТП пострадали десять человек, среди которых двое несовершеннолетних. Из них три человека госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно, пишет со ссылкой на Меретукова "Интерфакс".

Массовое ДТП произошло сегодня на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском в связи с туманом и гололедом. Столкнулись 20-25 автомобилей, передает, ссылаясь на МВД по Адыгее, РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2019 года семь человек стали жертвами ДТП с маршруткой в Майкопе.

Примечание:

"20 пострадавших остаются в больницах после аварии автобусов в Сочи", "Власти Сочи пообещали помочь пострадавшим в ДТП с двумя автобусами туристам", "Госпитализированы 23 пострадавших при ДТП с двумя автобусами в Сочи".

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