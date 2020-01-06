06 января 2020, 17:18
Аэропорт Астрахани восстановил работу по графику
Астраханский аэропорт возобновил работу без сбоев после тумана, все самолеты прибывают и вылетают по графику, следует из табло.
Как писал "Кавказский узел", сегодня из-за тумана в аэропорту Астрахани были задержаны три авиарейса. При этом самолет Buta Airways, вылетевший в Астрахань из Баку, вернулся в столицу Азербайджана.
Самолет, который не смог долелеть сегодня до Астрахани, совершил повторный рейс. "[Самолет] прилетел", - процитировал представителя аэропорта ТАСС.
Согласно информации онлайн-табло астраханского аэропорта, самолет приземлился в 15:18 мск, задержавшись более чем на пять часов. По данным на 17.18 мск 6 января, задержанных или отмененных рейсов нет.
Buta Airways - первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, она была основана в декабре 2016 года. В Астрахань самолеты компании совершают прямые полеты дважды в неделю - по понедельникам и четвергам, информировал сегодня "Sputnik Азербайджан".
"Самолет из Еревана вынужденно сел в Ростове-на-Дону", "Самолет Москва - Анапа экстренно сел в ростовском аэропорту", "Самолет из Махачкалы получил повреждение при посадке в Москве".
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