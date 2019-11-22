Самолет из Махачкалы получил повреждение при посадке в Москве

22 ноября 2019, 13:59

Пассажирский Boeing, прилетевший из столицы Дагестана в аэропорт "Внуково", повредил шасси после посадки, пострадавших нет.

"Самолет Boeing прилетел во "Внуково" из Махачкалы. Посадка прошла штатно. При рулении у самолета возникли проблемы с шасси", - рассказал сегодня источник.

По его данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, пишет "Интерфакс".

В пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр" уточнили, что "у самолета поврежден пневматик на левой стойке шасси". "После посадки рейса Махачкала-Внуково обнаружена неисправность пневматика левой стойки шасси. Посадка благополучная, в штатном режиме. Пассажиры и экипаж в порядке", - отметили в пресс-службе.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе пассажиры рейса в Махачкалу на 11 часов задержались в аэропорту Сургута в связи с неисправностью самолета.