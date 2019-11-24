24 ноября 2019, 11:32

Самолет Москва-Анапа экстренно сел в ростовском аэропорту

Авиалайнер, направлявшийся в Анапу, вынужденно приземлился в аэропорту "Платов" из-за плохого самочувствия пилота.

Экстренную посадку в аэропорту в Ростова-на-Дону запросил командир вылетевшего сегодня из "Шереметьево" пассажирского лайнера.

Он связался с диспетчерами и доложил "о резком ухудшении самочувствия второго пилота", приводит сообщение информированного источника "Интерфакс". Диспетчеры скорректировали маршрут и в приоритетном порядке предоставили самолету возможность приземлиться, пояснил источник

После того, как самолет благополучно сел, пилот был передан врачам скорой помощи, отметил он.

На сайте аэропорта "Платов" информации об экстренном приземлении рейса в Анапу нет по состоянию на 11.00 мск.

"Кавказский узел" также писал, что самолет, летевший из Москвы в Ереван, внепланово сел в ростовском аэропорту "Платов" после того, как одной из пассажирок стало плохо. Врачам не удалось спасти женщину.

Примечание:

"Пассажиры авиарейса Бахрейн - Москва остались в Баку после экстренной посадки", "Самолет Москва-Грозный экстренно сел в аэропорту вылета", "Самолет из Норильска в Минводы экстренно сел в аэропорту вылета".

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