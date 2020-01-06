Аэропорт в Астрахани. Фото: Dogad75 https://ru.wikipedia.org/

06 января 2020, 12:14

Пассажиры трех авиарейсов выбились из графика из-за тумана в Астрахани

Три авиарейса задержаны сегодня из-за тумана в аэропорту Астрахани. Самолет, вылетевший в Астрахань из Баку, вернулся в столицу Азербайджана, уточнил перевозчик.

Самолет компании Buta Airways, вылетевший сегодня из Баку в Астрахань, вернулся обратно из-за сильного тумана в аэропорту назначения, сообщил представитель авиакомпании.

"Из-за сильного тумана в аэропорту города Астрахань капитан воздушного судна рейса J2-9235 Buta Airways принял решение вернуться в аэропорт Баку, где совершил благополучную посадку", - приводит его слова РИА Новости.

По данным перевозчика, после улучшения погоды экипаж самолета будет готовиться к повторному вылету в Астрахань, уточняет ТАСС.

Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта Астрахани, прилет рейса J2-9235 перенесен с 08.10 мск на 13.15 мск. Также почти на пять часов, с 09.10 мск до 14.05 мск, задержан вылет рейса J2-9236 из Астрахани в Баку. Задерживается и прилет вертолета компании "Лукойл-авиа", следует из данных онлайн-табло.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Астрахани переменная облачность без осадков при температуре +2 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 7 января осадков также не ожидается, температура понизится до -6 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Самолет Москва – Волгоград приземлился в Астрахани из-за тумана", "Самолет из Еревана вынужденно сел в Ростове-на-Дону", "Самолет Москва - Анапа экстренно сел в ростовском аэропорту".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 января 2020, 13:10

06 января 2020, 11:27

  • Турист погиб в горах Грузии

    Спасатели нашли в высокогорном Казбегском районе тело российского туриста, попавшего под лавину, сообщило сегодня МВД Грузии.

06 января 2020, 11:04

06 января 2020, 10:14

06 января 2020, 09:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников

Новый дорожный указатель близ Кизляра. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном

Ислам Кадыров "работает" с населением. Фото: кадр видео ЧГТРК "Грозный" https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BpjWCGHbJ6E

Итоги-2019 на Кубани: преследование активистов, политические скандалы, рекордный урожай и успех "Краснодара"

Краснодар. Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кабардино-Балкария в 2019 году: дело Кочесоко, нерешенные конфликты и активизация подполья

Мартин Кочесоко. Фото: Александра Шалова https://vk.com/shaloff http://shaloff.com
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи