Пассажиры трех авиарейсов выбились из графика из-за тумана в Астрахани

06 января 2020, 12:14

Три авиарейса задержаны сегодня из-за тумана в аэропорту Астрахани. Самолет, вылетевший в Астрахань из Баку, вернулся в столицу Азербайджана, уточнил перевозчик.

Самолет компании Buta Airways, вылетевший сегодня из Баку в Астрахань, вернулся обратно из-за сильного тумана в аэропорту назначения, сообщил представитель авиакомпании.

"Из-за сильного тумана в аэропорту города Астрахань капитан воздушного судна рейса J2-9235 Buta Airways принял решение вернуться в аэропорт Баку, где совершил благополучную посадку", - приводит его слова РИА Новости.

По данным перевозчика, после улучшения погоды экипаж самолета будет готовиться к повторному вылету в Астрахань, уточняет ТАСС.

Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта Астрахани, прилет рейса J2-9235 перенесен с 08.10 мск на 13.15 мск. Также почти на пять часов, с 09.10 мск до 14.05 мск, задержан вылет рейса J2-9236 из Астрахани в Баку. Задерживается и прилет вертолета компании "Лукойл-авиа", следует из данных онлайн-табло.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Астрахани переменная облачность без осадков при температуре +2 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 7 января осадков также не ожидается, температура понизится до -6 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.