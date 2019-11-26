26 ноября 2019, 21:03
Самолет из Еревана вынужденно сел в Ростове-на-Дону
Boeing 737-500 авиакомпании "Армения" совершил сегодня вынужденную посадку на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону по техническим причинам, сообщили в ростовском аэропорту.
"Самолет Boeing 737-500 авиакомпании "Армения" с бортовым номером EK 73736, совершавший рейс NGT930 Ереван - Москва, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону", - проинформировали в комитете гражданской авиации Армении.
Представитель аэропорта Ростова-на-Дону уточнил, что авиалайнер вынужденно сел на запасном ростовском аэродроме по техническим причинам. В 18.26 мск запасной борт авиакомпании вылетел с пассажирами из Ростова-на-Дону к месту назначения, пишет РИА "Новости".
"Кавказский узел" ранее писал, что 24 ноября самолет Москва - Анапа вынужденно сел в ростовском аэропорту из-за плохого самочувствия пилота. Летчик скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
"Пассажиры авиарейса Бахрейн - Москва остались в Баку после экстренной посадки", "Самолет Москва-Грозный экстренно сел в аэропорту вылета", "Самолет из Норильска в Минводы экстренно сел в аэропорту вылета".
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