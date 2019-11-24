24 ноября 2019, 14:37
Летчик умер в Ростове-на-Дону после экстренной посадки самолета
Второй пилот самолета, совершившего сегодня экстренную посадку в ростовском аэропорту, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
Как писал "Кавказский узел", самолет, летевший из Москвы в Анапу, сегодня вынужденно приземлился в Ростове-на-Дону из-за ухудшения самочувствия второго пилота.
Пилот самолета умер, предположительно, от сердечного приступа, сообщает сегодня со ссылкой на источник в экстренных службах ТАСС.
Летчик скончался в машине скорой помощи, уточнила пресс-служба "Аэрофлота". "К самолету была вызвана скорая помощь, пилот был передан медикам. К сожалению, медикам спасти пилота не удалось", - цитирует сообщение компании агентство.
Самолет готовится к вылету, сообщил сотрудник пресс-службы ростовского аэропорта "Платов". "Проводится дозаправка, в ближайшее время он отправится в пункт назначения", - привел в 11.22 мск его слова "Интерфакс".
"Самолет Москва-Грозный экстренно сел в аэропорту вылета", "Пассажиры авиарейса Бахрейн - Москва остались в Баку после экстренной посадки", "Самолет из Норильска в Минводы экстренно сел в аэропорту вылета".
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