Суд в Калмыкии объявил в розыск Елену Батурину

28 декабря 2019, 06:11

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной уголовное дело о клевете. Сама Батурина при этом объявлена в розыск.

Решение об объявлении Батуриной в розыск 27 декабря вынесла мировая судья Оксана Севостьянова.

"Постановление о назначении меры пресечения в виде обязательства о явке и объявлении в розыск Батуриной Елены Николаевны вынесено по уголовному делу, которое рассматривается в настоящий момент у мирового судьи судебного участка №6 Элисты. Данное постановление не вступило в законную силу, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ есть соответствующий срок для обжалования", - сообщил представитель суда, слова которого приводит ТАСС.

Представитель суда пояснил, что ранее судебное заседание неоднократно откладывалось в связи с неявкой Батуриной.

Батурина обвиняется в клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата Елены Батуриной Виктора, информирует "Интерфакс".

Адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны, пояснил, что поводом для дела о клевете стали заявления Батуринорй, сделанные в ходе судебного разбирательства с братом в Австрии. Тогда Батурина заявила, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам через подделку документов. Он подчеркнул, что это утверждение не соответствует действительности и поэтому обратился суд в Калмыкии, информирует РАПСИ.

Представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков прокомментировал факт возбуждения уголовного дела о клевете, назвав его "грязной пиар-кампанией". По его мнению, за уголовным преследованием предпринимательницы стоят структуры инвестиционной компании А1 Михаила Фридмана, пишет РИА "Новости".

Кроме того, пресс-секретарь Елены Батуриной заявил, что постановление о розыске незаконно, заверив, что оно будет обжаловано. Адвокаты Батуриной также готовят заявление в квалификационную коллегию судей с целью добиться проверки решения мирового судьи.

В свою очередь представитель инвестиционной компании А1 заявил, что компания Михаила Фридмана не имеет к постановлению о розыске Батуриной никакого отношения и "в этом деле не участвует", передает РБК.

"Кавказский узел" сообщал, что в июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима за мошенничество с векселями компании "Интеко" и отправил его отбывать наказание в колонию в Калмыкии по месту прописки. В 1998-1999 годах Виктор Батурин несколько месяцев возглавлял правительство республики, в 1999 году был советником главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова. В 2000-х годах имя Батурина в новостях о Калмыкии периодически упоминалось в контексте различных бизнес-проектов. В августе 2016 года Арбитражный суд Калмыкии признал его банкротом.