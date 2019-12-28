Суд оставил под арестом сочинского Свидетеля Иеговы* Вячеслава Попова

28 декабря 2019, 02:15

Краснодарский краевой суд отказался удовлетворить жалобу защиты на продление ареста Свидетеля Иеговы* Вячеслава Попова. Рассмотрение апелляции на продление содержания под стражей проходящего с ним по одному делу Николая Кузичкина перенесено из-за его медицинского обследования, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря суд по ходатайству следствия продлил арест двум Свидетелям Иеговы* в Сочи - Вячеславу Попову и Николаю Кузичкину на месяц. Адвокат заявил, что обжалует это решение. Он указал на то, что врачи еще не обследовали Кузичкина, несмотря на его жалобы на состояние здоровья.

17 октября следователи сообщили об аресте двух Свидетелей Иеговы* в Сочи. Следователи полагают, что 45-летний и 68-летний жители Адлера Вячеслав Попов и Николай Кузичкин в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в признанную экстремистской и запрещенную судом в России организацию. Обыски прошли в их домах, а также у других верующих. Представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский и правозащитник Лев Левинсон отметили, что силовики, арестовывая верующих, выполняют команду свыше.

Рассмотрение жалоб на продление ареста Кузичкина и Попова было назначено на 27 декабря в Краснодарском краевом суде. Однако суд рассмотрел апелляцию только Попова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник канцелярии по уголовным делам краевого суда. По его словам, Кузичкина не доставили из следственного изолятора в Армавире для проведения конференцсвязи. "Причины не известны. Рассмотрение апелляции перенесено на 30 января", - сказал сотрудник суда.

Поддержать обвиняемых в суд из Сочи приехали около двух десятков человек, заседание проходило в открытом режиме, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Яновский. По его словам, суд отказал в жалобе на арест Попова.

"Суд очередную апелляцию защиты и самого Попова отклонил, хотя прокурор признала бездействие следствия и подтвердила, что фактически следствие затягивает дело, но никаких мер после этого не последовало", - рассказал Яновский. По его словам, прокурор не потребовал, чтобы суд разобрался с тем, что следствие за все время нахождения обвиняемых под стражей не проводило никаких следственных мероприятий, "кроме дополнительного допроса обвиняемых и то по их просьбе".

"Краевой суд, как и суд первой инстанции, привел аргументы, основанные на доводах следствия о том, что обвиняемый может скрыться, воздействовать на свидетелей и продолжать заниматься преступной деятельностью", - сказал Яновский.

Попов рассказал, что условия его содержания в следственном изоляторе улучшились, отметил адвокат.

Ранее Яновский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его подзащитные жаловались на условия содержания в СИЗО. "Оба моих подзащитных некурящие. Их держат в камерах, где курят и где не хватает кроватей на всех заключенных, поэтому они спят по очереди в две или в три смены. К примеру, в камере у Вячеслава Попова на 19 человек всего 10 коек. Аналогичная ситуация в камере у Николая Кузичкина", - рассказал он.

"Сейчас в камере, где находится Попов, 10 коек и 10 человек. Однако мой подзащитный сказал, что испытывает угрызения совести, так как понимает, что ситуация улучшилась только в камере, где он содержится", - сказал Яновский. "Попов говорит, что людей перевели в другие камеры, и там ситуация стала еще хуже", - отметил адвокат.

Кузичкин не смог участвовать в процессе, подтвердил Яновский. "По постановлению следователя от 28 ноября он только в 23 декабря был направлен на обследование в Краснодарский клинический онкологический диспансер № 1", - сказал адвокат.

"Последний раз я общался с Кузичкиным 19 декабря в Сочи, и он рассказал, что находится в лазарете следственного изолятора, но там очень многолюдно, шумно и накурено, а он тяжело переносит такую обстановку, так как не курит и имеет заболевания", - рассказал адвокат.

6 декабря на заседании в Краснодарском краевом суде следователь по ходатайству защиты потребовал провести в СИЗО медицинское обследование Николая Кузичкина.

Супруги обвиняемых Юлия Попова и Ольга Чехова рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что им так и не удалось добиться свиданий с мужьями до Нового года. "Следователь пообещал мне свидание после Нового года", - сказала жена Вячеслава Попова Юлия. Супруга Николая Кузичкина Ольга Чехова рассказала, что ее мужа "возят в Краснодар на обследование", но подробностей ей не сообщают.