Сочинские Свидетели Иеговы* пожаловались на пыточные условия в СИЗО

26 ноября 2019, 05:22

Свидетели Иеговы* из Сочи Вячеслав Попов и Николай Кузичкин содержатся в камере, где людей в два раза больше, чем кроватей, спать приходится по очереди, следователи не разрешают арестованным свидания со своими близкими. Никаких следственных действий с участием обвиняемых не проводится, при этом решения о продлении ареста принимаются судом в закрытом режиме.

Как писал "Кавказский узел", суд по ходатайству следствия продлил арест двум Свидетелям Иеговы в Сочи - Вячеславу Попову и Николаю Кузичкину до 24 декабря.

17 октября следователи сообщили об аресте двух Свидетелей Иеговы* в Сочи. 21 октября Краснодарский краевой суд оставил под стражей до 24 ноября верующего Николая Кузичкина, 22 ноября суд отклонил апелляционную жалобу Вячеслава Попова и оставил его под стражей до 24 ноября. Защита просила отпустить Попова под подписку о невыезде или домашний арест, так как на его иждивении находятся дети и супруга. Следователи полагают, что 45-летний и 68-летний жители Адлера в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в признанную экстремистской и запрещенную судом в России организацию. Обыски также прошли в домах других верующих. После этого они были вынуждены отказаться от открытых встреч. Представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Савульский и правозащитник Лев Левинсон отметили, что силовики, арестовывая верующих, выполняют команду свыше.

Адвокат Сергей Яновский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его подзащитные жаловались на условия содержания в СИЗО. "Оба моих подзащитных некурящие. Их держат в камерах, где курят и где не хватает кроватей на всех заключенных, поэтому они спят по очереди в две или в три смены. К примеру, в камере у Вячеслава Попова на 19 человек всего 10 коек. Аналогичная ситуация в камере у Николая Кузичкина", - рассказал он.

По словам адвоката, у Кузичкина начались проблемы здоровьем. "Опухла левая нога. У него много побочных заболеваний, в том числе, онкология. Он очень сильно похудел в СИЗО: из за отсутствия лечения, привычного питания и стресса. Дает себя знать возраст", - сказал Яновский.

Он рассказал, что дважды подавал ходатайства в СИЗО с просьбой провести обследование Кузичкину и освободить его из-под стражи, но получал отказы. "Мной написано очередное ходатайство следователю. Надеюсь на его удовлетворение", - рассказал адвокат. Яновский рассказал, что в апелляциях также указал на нарушение судом "принципа гласности судопроизводства".

"Неясно, почему процесс прошел в закрытом режиме и никого из слушателей не пустили. Возможно, что судьи таким образом пытались соблюсти порядок в зале суда... тем ни менее, принцип гласности правосудия был нарушен", - считает адвокат.

По его словам, в жалобе он также указал на "неэффективную организацию предварительного следствия... ввиду того, что за все время содержания под стражей с участием подзащитных не было проведено ни одного следственного действия".

Он считает, что у суда не было никаких оснований брать этих людей под стражу. "Оба подследственных имеют прекрасные характеристики с работы, отличные семьянины, никогда ранее к ответственности не привлекались", - сказал Яновский.

"Следствие полагает, что мои подзащитные могут скрыться, вести запретную деятельность и влиять на свидетелей, что, естественно, не соответствует действительности", - сказал он. Влияния на свидетелей обвиняемые не могут оказать, та как "в деле мы не видели ни одного свидетеля", - сказал Яновский.

Адвокат также рассказал, что обыски в Сочи прошли в примерно 40 жилищах Свидетелей Иеговы*.

Супруги Свидетелей Иеговы* рассказали о задержании мужей

Супруги обвиняемых Юлия Попова и Ольга Кузичкина рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что они не могут увидеться с мужьями и обеспокоены условиями их содержания в СИЗО.

"Я дважды писала ходатайства на имя следователя о встрече с мужем, но реакции никакой. Следователь пояснил мне, что я не могу встретиться с супругом, так как прохожу свидетелем по его делу и меня еще не допросили. Я согласилась дать показания, но воспользовалась статьей 51 Конституции, что бы не свидетельствовать против своего супруга", - сказала Юлия Попова.

По ее словам, следователь так и не дал ей разрешение на свидание с мужем. "Дети соскучились по отцу и все наше окружение не понимает, что вообще происходит", - сказала она.

Попов рассказала, что они с мужем оба из Томска. "Учились с Вячеславом в одной школе, а затем и в одном Томском архитектурно-строительном университете, где Вячеслав затем преподавал до переезда в Сочи. В 1998 году мы поженились, появились дети", - рассказала она. По ее словам, в Сочи они переехали в 2010 году из-за климата. "Купили домик в деревне рядом с селом Краево-Греческое на Мацесте", - пояснила она.

"Вячеслав - единственный кормилец в нашей семье, я домохозяйка. Поэтому после ареста главы семейства наша семья осталась без средств к существованию", - рассказала Попова. Она отметила, что до сих пор не может справиться со стрессом после ареста мужа.

"Вечером 10 октября к нам в частный дом ворвались вооруженные люди в черных масках и камуфляже. Один из них, наставив на меня и моего ребенка пистолет, приказал нам выйти на улицу. Ребенок в страхе заметался по комнате, крича: «Мама, они не будут стрелять?». Вслед за вооруженными вошли люди более 10 человек в штатском и, не предъявив никаких документов, начали громко зачитывать постановление на обыск в нашем жилище на основании заведенного на моего мужа уголовного дела о причастности к организации "Свидетелей Иеговы*", - сказала Попова.

"В это время в комнату ворвался какой-то человек и потребовал, чтобы мой муж немедленно последовал на допрос к следователю. Мою просьбу предъявить свои документы и постановление на задержание мужа он проигнорировал. Сейчас я понимаю, что все было рассчитано на то, чтобы запугать меня, заставив подписать постановление на обыск. При этом мои права мне разъяснены не были. Во время обыска, продолжавшегося почти шесть часов, у нас из дома были изъяты личные вещи - семейный фотоархив, личные записи, дневники, а также открытки, подаренные друзьями семьи", - рассказала она.

Кроме того, из дома забрали компьютерную технику, рассказала Попова. На ней работал ее муж и совершеннолетняя дочь, дизайнер по профессии.

"Наша семья лишилась не только кормильца, но и возможности зарабатывать себе на жизнь... В возврате техники по моему ходатайству мне было отказано", - сказала она.

"Мы с мужем мирные законопослушные граждане, всегда старались и стараемся прививать своим детям высокие нравственные нормы, такие как любовь к ближним, послушание государственным законам, уважение к властям. Мы стараемся делать все возможное со своей стороны, чтобы сохранять мир с окружающими людьми, а также оказывать другим посильную помощь", - рассказала она. По ее словам, среди их знакомых есть люди с различным вероисповеданием, "и никогда у нас не возникало с ними разногласий из-за вопросов веры и их религиозной принадлежности".

Она также сказала, что ее муж "просто верит". "Я не думаю, что тюрьма лишит его этой веры. Полагаю, что наоборот", - отметила Попова. Она рассказала, что пожалуется прокурору в случае, если следователь вновь откажет ей в свидании с супругом. По словам Поповой, люди очень сочувственно относятся к несчастью в их семье, проявляя участие и солидарность.

Супруга Николая Ольга Кузичкина рассказала, что поздно вечером 10 октября была дома одна. "Мы живем в частном доме. Человек пять - трое силовиков и двое в штатском - стали громко стучать и требовать открыть ворота. Я отказалась, сказав, что боюсь их и не знаю, что им надо. Тогда они сказали, что лучше открыть, так как они все равно сломают ворота и войдут. Я открыла и они стали рыться в наших вещах. Что они искали, я не знаю. Но вели они себя достаточно корректно. Был момент когда они попросили меня удалиться в другую комнату, оставшись с понятыми. И затем дали мне подписать протокол обыска. Я привыкла верить людям и поэтому подписала не глядя, о чем сейчас очень жалею", - рассказала Кузичкина.

"Затем мне позвонил супруг... сообщил, что его задержали на улице, когда он шел домой. И больше я его не слышала и не видела. На суды я не могу попасть, в места его содержания тоже. Он попросил меня через адвоката передать ему библию. Я принесла. Сначала библию ему передали, а потом изъяли на какую-то экспертизу", - сказала она. По ее словам, Кузичкин очень болен. Я постоянно готовила ему домашнюю еду, он лечил свою болезнь нетрадиционными методами. Но этот арест и условия его содержания, отсутствие нормальной пищи в тюрьме и лечения естественно подорвали его здоровье", - отметила она.

"Я инвалид третей группы. После ареста и обыска у меня несколько раз были сердечные приступы. Вызывали скорую помощь. Никто из нашего окружения не может поверить, что мой супруг в тюрьме. Я сама бывший сотрудник таможни аэропорта, супруг с высшим музыкальным образованием. Он в нашей семье кормилец, так как пенсии у нас маленькие. Работать с моей инвалидностью я не могу. Вся эта ситуация выбила нас всех из колеи. Я боюсь за жизнь моего мужа", - рассказала Кузичкина.