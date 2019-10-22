Свидетель Иеговы* из Сочи Вячеслав Попов оставлен под арестом

22 октября 2019, 20:32

Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу Свидетеля Иеговы* из Сочи Вячеслава Попова, обвиняемого в экстремизме, на решение об аресте. Защита просила отпустить Попова под подписку о невыезде или домашний арест, так как на его иждивении находятся трое детей и супруга.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября следователи сообщили об аресте двух Свидетелей Иеговы* в Сочи. Следователи полагают, что 45-летний и 68-летний жители Адлера в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в признанную экстремистской и запрещенную судом в России организацию. Обыски также прошли в домах других верующих. После этого они были вынуждены отказаться от открытых встреч. 21 октября Краснодарский краевой суд оставил под стражей до 24 ноября Николая Кузичкина, рассмотрение апелляции Вячеслава Попова перенесено.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года удовлетворил требования министерства юстиции России о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских, а 16 августа того же года "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, а также все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. В Краснодарском крае по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 39 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Сегодня Краснодарский краевой суд вынес решение по апелляционной жалобе 45-летнего Вячеслава Попова. Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник канцелярии краевого суда по уголовным делам, постановления о содержании под стражей Попова и Кузичкина до 24 ноября вступили в силу.

Назначенное на сегодня на 10 часов утра заседание суда откладывалось в течение дня без объяснения причин и состоялось в 15.00 мск, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Николая Кузичкина и Вячеслава Попова Антон Богданов.

По его словам, сегодня суду были представлены документы, подтверждающие, что Вячеслав Попов - образованный человек, хороший семьянин, заботливый отец и муж и "не опасный, а, наоборот, полезный для общества". "Но на судью эти аргументы не подействовали, как и во вчерашнем процессе информация о том, что 68-летний мужчина (Кузичкин) болен и имеет отличные характеристики и делает много полезного для общества", - отметил Антон Богданов.

Он рассказал, что Попов имеет высшее образование по специальности "архитектор", учился в Томском государственном архитектурно-строительном университете. Из характеристики, данной генеральным директором Проектного института СМР (Строительства, модернизации и реконструкции) следует, что Вячеслав Попов работает в этой организации с 10 апреля 2017 года по настоящее время в должности руководителя отдела архитектуры и дизайна.

В характеристике говорится, в частности, что Вячеслав Попов проявил себя как профессиональный, грамотный и ответственный сотрудник. "Трудолюбив, обладает высокой работоспособностью. Неконфликтен. С коллегами находится в доброжелательных отношениях, проявляет деликатность и терпение. Выдержан, корректен. Отличается пунктуальностью, высокой требовательностью к себе и стремлением к профессиональному росту", - говорится в характеристике Попова, которую зачитал Антон Богданов.

По словам адвоката, решение суда Вячеслав Попов "принял достойно и спокойно". "Виновным себя мой подзащитный не считает, так как никаких противоправных действий он, как и его сподвижник Николай Кузичкин, не совершал", - пояснил адвокат.

Он сообщил, что намерен обжаловать действия силовиков. "В частности протоколы задержаний, где много несоответствий действительности", - рассказал Антон Богданов.

"Вячеслав Попов моложе и сильнее Кузичкина в физическом плане. Но у него на иждивении четверо человек: трое детей и супруга. Семья верующая и многодетная. Есть малолетние дети: 8 и 15 лет. Одной девочке только недавно исполнилось 18 лет. Связи с супругом и отцом у семьи нет. Взрослые члены семьи пока не могут общаться со СМИ в силу перенесенного стресса", - рассказал адвокат.

Представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Савульский и правозащитник Лев Левинсон считают, что силовики, арестовывая верующих, выполняют команду свыше. По мнению Левинсона, причины гонений на Свидетелей Иеговы* могут крыться в многочисленности организации, которая может составлять конкуренцию другим религиозным течениям, а также в их антимилитаризме. Арест Свидетелей Иеговы* в Сочи, по его мнению, связан с желанием "обезглавить организацию".

"Кавказский узел" пока не располагает каким-либо комментариями следствия относительно обстоятельств дела в отношении Николая Кузичкина и Вячеслава Попова.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.