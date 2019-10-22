Суд продлил арест одному из задержанных в Сочи Свидетелей Иеговы*

22 октября 2019, 02:48

Краснодарский краевой суд оставил под стражей до 24 ноября Свидетеля Иеговы* из Сочи Николая Кузичкина. Рассмотрение апелляции другого задержанного верующего Вячеслава Попова перенесено. По словам адвоката Антона Богданова, после задержания Кузичкину не давали видеться с женой и сыном.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября следователи сообщили об аресте двух Свидетелей Иеговы* в Сочи. Следователи полагают, что 45-летний и 68-летний жители Адлера в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в признанную экстремистской и запрещенную судом в России организацию. Обыски также прошли в домах других верующих. После этого они были вынуждены отказаться от открытых встреч. Представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Савульский и правозащитник Лев Левинсон отметили, что силовики, арестовывая верующих, выполняют команду свыше.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года удовлетворил требования министерства юстиции России о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских, а 16 августа того же года "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, а также все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. В Краснодарском крае по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 39 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

21 октября Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу одного из задержанных в Сочи Свидетелей Иеговы*, обвиненного в экстремизме по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

"Судья... оставил сегодня (21 октября) в силе постановление сочинского суда о продлении стражи до 24 ноября обвиняемому Николаю Кузичкину. Апелляция второго задержанного по аналогичной статье Вячеслава Попова была перенесена к рассмотрению на... 22 октября", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник канцелярии суда по уголовным делам, затруднившись при этом ответить, почему заседание по апелляции Попова было перенесено.

Адвокат задержанных Свидетелей Иеговы* Антон Богданов подтвердил, что рассмотрение апелляции Вячеслава Попова перенесено. Он также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что оба его подзащитных содержатся в СИЗО в Армавире, откуда они с судом апелляционной инстанции общаются по видеоконференцсвязи.

"Суд рассмотрел апелляцию только одного из моих подзащитных, 68-летнего сотрудника сочинского муниципального учреждения культуры "Сочинское концертно-филармоническое объединение" Николая Кузичкина. Мною был представлен суду перечень серьезных заболеваний пожилого мужчины, начиная от заболеваний щитовидной и поджелудочной железы и заканчивая грыжей межпозвоночных дисков. Судья внимательно выслушал ходатайство о недопустимости содержания под стражей пожилого человека с таким "букетом" заболеваний, однако в своем решении суд отказался учесть факторы возраста и физического состояния обвиняемого и заменить арест в СИЗО на домашний арест либо на подписку о невыезде без каких-либо пояснений", - рассказал Богданов.

По его словам, Кузичкину требуется серьезное лечение у специалистов, "но его этого права лишили".

"На суде мой подзащитный заявил, что он действительно является Свидетелем Иеговы* и гордится этим. Дословно он так и сказал: "Был, есть и буду Свидетелем Иеговы* и этим горжусь. Своей веры из-за уголовного дела менять не собираюсь", - сообщил адвокат, который также отметил, что его подзащитный был совершенно спокоен, говорил четко и уверенно.

По словам Богданова, на суде была зачитана характеристика на Кузичкина от 18 октября, данная исполняющим обязанности генерального директора сочинского муниципального учреждения культуры "Сочинское концертно-филармоническое объединение" Владимиром Кузнецовым.

В характеристике, которая была приобщена судом к делу, говорится, в частности, что Николай Кузичкин имеет общий трудовой стаж 44 года и девять месяцев. Он окончил Ленинградское музыкальное училище по специальности "преподаватель музыкальной школы, артист оркестра". В 1989 году он окончил также курсы настройщика и реставратора музыкальных инструментов, и с того же года трудился в сочинской филармонии по специальности, рассказал адвокат.

По словам Богданова, в характеристике Кузичкин назван талантливым, творческим человеком, у которого слова не расходятся с делом. "Личные качества сотрудника Николая Кузичкина - это добросовестность, ответственность, терпение, сосредоточенность, желание профессионально развиваться и помогать людям", - говорится в характеристике, которую зачитал адвокат.

Антон Богданов также рассказал, что жена Кузичкина - инвалид III группы, а сын только на днях отпраздновал день рождения и стал совершеннолетним.

"Супруга и сын находились у Кузичкина на иждивении. Супруга - домохозяйка. Сейчас семья осталась без кормильца, а его работа - без ценного работника", - отметил адвокат.

По его словам, после задержания Кузичкину не давали видеться с женой и сыном. "Надеемся, что после этого суда и вступившего в силу постановления о заключении под стражу семье все-таки дадут увидеться с супругом и отцом семейства", - рассказал Богданов, при этом затруднившись ответить на вопрос, являются ли члены семьи Кузичкина его единоверцами.

Адвокат также рассказал, что обыски у Свидетелей Иеговы* в Сочи прошли достаточно жестко.

"Были случаи, когда верующих, по их словам, под дулами автоматов укладывали лицом вниз. Изымали технику: компьютеры, телефоны, где, естественно, хранятся в электронных вариантах религиозные статьи и иная информация, связанная с религией и верой. Были случаи подброса запрещенной литературы, когда следователи при обысках не находили ничего запрещенного. Однако, как мне известно, возбуждено только два уголовного дела - в отношении Николая Кузичкина и Вячеслава Попова. Но если были подбросы запрещенной литературы, то я не исключаю, что готовится еще ряд уголовных дел в отношении сочинских Свидетелей Иеговы*", - подчеркнул адвокат.

По словам Богданова, апелляция Вячеслава Попова будет рассмотрена сегодня, 22 августа в 10.00 мск.

"Кавказский узел" пока не располагает каким-либо комментариями следствия относительно обстоятельств дела в отношении Николая Кузичкина и Вячеслава Попова.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.