Суд оставил под арестом сочинских Свидетелей Иеговы*

07 декабря 2019, 02:44

Краснодарский краевой суд отказался удовлетворить жалобы защиты на продление ареста Свидетелей Иеговы* Николая Кузичкина и Вячеслава Попова. Следователь по ходатайству защиты потребовал провести в СИЗО медицинское обследование Николая Кузичкина, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", суд по ходатайству следствия продлил арест двум Свидетелям Иеговы* в Сочи - Вячеславу Попову и Николаю Кузичкину до 24 декабря. Свидетели Иеговы* из Сочи Вячеслав Попов и Николай Кузичкин содержатся в камере, где людей в два раза больше, чем кроватей, спать приходится по очереди, следователи не разрешают арестованным свиданий со своими близкими. Никаких следственных действий с участием обвиняемых не проводится, при этом решения о продлении ареста принимаются судом в закрытом режиме.

17 октября следователи сообщили об аресте двух Свидетелей Иеговы* в Сочи. Следователи полагают, что 45-летний и 68-летний жители Адлера Вячеслав Попов и Николай Кузичкин в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в признанную экстремистской и запрещенную судом в России организацию. В их домах, а также у других верующих прошли обыски. Представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Савульский и правозащитник Лев Левинсон отметили, что силовики, арестовывая верующих, выполняют команду свыше.

Краснодарский краевой суд 6 декабря рассмотрел апелляционные жалобы на продление ареста двух сочинских свидетелей Иеговы* Николая Кузичкина и Вячеслава Попова. Поддержать верующих приехали более 30 человек из Сочи, Туапсе, Краснодара и из близлежащих станиц края, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Яновский.

"Рассмотрение апелляций состоялось сегодня. По жалобе на арест Кузичкина заседание было назначено на 12.00 мск, но началось с опозданием на 40 минут, по жалобе на арест Попова судья начал процесс с опозданием всего на 10 минут. В данном случае опоздания были незначительные...Заседание проходило в открытом режиме", - сказал он.

На заседании защита указывала, что обвиняемые в силу своего вероисповедания следуют высоким моральным принципам и не совершали никаких преступлений, тем более экстремистского характера, сказал он. По словам адвоката, защита сообщила о серьезном заболевании Николая Кузичкина, необходимости его обследовать и лечить, однако адекватной реакции судей не последовало. "Все апелляции были отклонены", - сказал Яновский.

Он отметил, что до 24 декабря осталось не так много времени, поэтому вскоре, возможно, арест подозреваемым будет вновь продлен. По словам Яновского, все решения о продлении ареста Свидетелям Иеговы* будут обжалованы "вплоть до Верховного суда". "Когда все меры будут исчерпаны, то мы обратимся в Европейский суд по правам человека", - сказал адвокат. Он также подчеркнул, что следователь по его ходатайству направил в СИЗО постановление для проведения обследования Николая Кузичкина на наличие у него онкозаболевания. Адвокат так же отметил, что дважды подавал ходатайства в СИЗО с просьбой провести обследование Кузичкина и освободить его из-под стражи, но получал отказы. "Прокуроры настаивали, что нарушений закона не допущено, несмотря на явные нарушения", - сказал он.

Супруга Николая Кузичкина Ольга Чехова рассказала, что в силу возраста и по состоянию здоровья не смогла поехать в Краснодар, но "очень переживала за мужа". "Надеялась, что его отпустят с его заболеваниями. С начала года, когда болезнь стала прогрессировать, мой супруг потерял 23 кг. В тюрьме он похудел еще больше. Ему нужны лекарства, хорошие условия проживания и питания, а не тюремные", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, знакомые переслали ей видео ролик из зала суда, где в перерыве Николай Кузичкин общается приехавшими поддержать его людьми.

"Общественная поддержка играет большую роль. Мой супруг живет верой и надеждой на то, что победит закон и здравый смысл", - сказала она.

По ее словам, на видео он выглядит бодрым. "Старается быть крепким духом и подавать другим пример своей стойкости. Очень благодарна людям, поддерживающих нас", - сказала Чехова.

Супруга Вячеслава Попова Юлия рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что лично присутствовала на заседании. Она отметила, что "такая моральная поддержка общества играет большую роль для тех кто находится в заточении за свою веру и убеждения".

Константин Елтавский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что лично знаком с Кузичкиным и Поповым. По его словам, это образованные, культурные, грамотные люди. "Семью Николая Кузичкина знаю давно. Он приходил к нам настраивать пианино. Это очень отзывчивый, добрый и интеллигентный человек", - сказал он.

"Таким отношением к законопослушным и ни в чем не повинным людям множат число людей, которые перестают доверять власти", - считает Елтавский.

"Вячеслав Попов - очень творческий человек, уважаемый и талантливый. У него прекрасная любящая семья", - отметил он.

Это люди в первую очередь высоких моральных качеств, живущие по законам, отметил он. "Поэтому в суд приехало более 30 человек - не только поддержать наших товарищей, но и показать судьям, что... мы не согласны с этими арестами", - сказал Елтавский.

Он также рассказал, что после того, как группу поддержки Свидетелей Иеговы* не пустили на заседание суда в Сочи, было подано 70 жалоб на имя председателя суда. "Было бы подано больше, но у людей просто не было паспортов с собой. Я лично написал заявление председателю суда, но ответов никаких", - рассказал Елтавский. По его словам, на это заседании не было проблем с присутствием в зале суда.

20 ноября на заседании суда в Сочи было рассмотрено ходатайство следователя в отношении Николая Кузичкина, на процесс собралось более 60 человек. Ходатайство следователя в отношении Вячеслава Попова было рассмотрено 22 ноября, поддержать его пришло около ста человек. Никто из пришедших не допущен в зал судебного заседания, так как процессы 20 и 22 ноября прошли в закрытом режиме, пояснил Яновский.

Напомним, Верховный суд России 20 апреля 2017 года удовлетворил требования министерства юстиции России о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских, а 16 августа того же года "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, а также все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. В Краснодарском крае, по состоянию на 30 марта 2017 года, действовали 39 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".