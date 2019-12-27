Жители Чечни скептически восприняли переизбрание Межиева муфтием

27 декабря 2019, 11:34

Муфтият Чечни повторно избрал Салаха Межиева своим руководителем. Местные жители связали переизбрание Межиева с его поддержкой политики руководства республики.

Как писал "Кавказский узел", Салах Межиев стал муфтием Чечни в 2014 году. Он сменил на этом посту Султана Мирзаева, который был объявлен Кадыровым пожизненным муфтием республики, но внезапно оставил должность. До своего назначения Салах Межиев был заместителем муфтия. В октябре Рамзан Кадыров поздравил Межиева с тем, что он стал членом Иорданской королевской академии потомков пророка. Комментаторы в соцсетях указали на отсутствие у Межиева высшего духовного образования, а блогер Тумсо Абдурахманов и часть его комментаторов с насмешкой отнеслись к приверженности Межиева суфийским обрядам.

Делегаты отчетно-выборного съезда Духовного управления мусульман Чечни, который прошел в здании театрально-концертного зала в Грозном, единогласно проголосовали за повторное избрание Салаха Межиева муфтием Чечни, сообщили в муфтияте республики.

«В отчетно-выборном съезде ДУМ участвовали работники муфтията, кадии районов, имамы мечетей, старейшины. Также присутствовали глава республики, председатели парламента и правительства и другие руководители. Основным вопросом съезда было избрание муфтия республики. Единогласным решением участников, им стал шейх Салах Межиев. Рамзан (Кадыров) дал высокую оценку деятельности Салаха (Межиева) на своем посту, а также вручил ему орден Дружбы, которого Межиев удостоен указом президента России», - рассказали 26 декабря корреспонденту «Кавказскому узлу» в ДУМ Чечни.

Представитель муфтията также отметил, что Рамзан Кадыров наградил орденами главы республики (высшая награда Чечни. - Прим. «Кавказского узла») заместителя муфтия региона Ансара Хетиева и кадия Веденского района Арби Джафарова. Сам глава республики удостоился ордена «За служение религии Ислам» первой степени «за весомый вклад в распространение и укрепление религии ислам, и защиту пророка Мухаммада», уточнили в ДУМ.

В своем выступлении на съезде Салах Межиев рассказал о значимой роли Рамзана Кадырова в духовной жизни республики, в свою очередь, глава региона отметил, что муфтия республики знают не только в регионе, но и далеко за ее пределами, информирует сегодня агентство "Чечен.инфо".

«Муфтий снискал уважение и признание не только в нашей республике, но и во всем исламском мире. Он является желанным гостем на крупных международных форумах... Салах (Межиев) является не только исключительно богобоязненным и образованным человеком, но и прекрасным организатором и руководителем. Я уверен, что он оправдает наши ожидания в должности муфтия», - процитировала 25 декабря выступление Рамзана Кадырова на съезде его пресс-служба.

Мнения жителей Чечни по поводу личность муфтия республики разделились

Сообщение о переизбрании Салаха Межиева на должность муфтия республики, опубликованное на странице телерадиокомпании «Грозный ТВ» (415 тысяч подписчиков) в Instagram, а также врученный ему орден от Владимира Путина, вызвало иронию среди комментаторов.

«Если Путин наградил, тогда действительно на истинном пути», - заметил пользователь под ником libertairelibertair. «Пречист Аллах, Путиным (награжден)», - указал _abdul__malik.

Пост был опубликован 26 декабря и за 24 часа набрал 24 205 просмотров и 22 комментария.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители республики неоднозначно оценили личность муфтия республики: одни отметили его скромность и непритязательность, другие же заявили об отсутствии у него должных знаний в религии. «Салах Межиев - человек достаточно скромный, не кичащийся своим положением и близости к власти, в отличие от многих других, кто так или иначе близок к власти. Ни дорогих машин, ни громадного дома, как у некоторых. За это его и уважают», - считает грозненец Сулейман.

«В моем понимании, муфтием должен быть человек, который, отлично владеет арабским языком, разбирается во всех вопросах, касающихся религии, и учит этому других. Наши же богословы в основном заняты восхвалением руководства и скажем так «внедрением в жизнь» всех установок властей. В этом плане претензии есть и к муфтию, и всем остальным религиозным авторитетам», - отметил другой местный житель Хамзат.

С этим мнением согласилась и местная жительница Марха. «Религиозные деятели должны максимально дистанцироваться от властей. Ведь истинно верующий человек рассчитывает только на милость и воздаяние от Аллаха, а все мирское должно быть ему чуждо. У нас какого богослова не возьми, так обязательно восхваляет власть, и не гнушается получать от нее какие-то награды, поощрения и все такое. Не понимаю я таких «исламских ученых», - считает жительница Чечни.

Напомним, что 29 октября ливанский богослов Абдуррахман Димашкия в видеообращении к муфтию Чечни Салаху Межиеву заявил, что чеченские власти осуждают последователей учения саудовского проповедника Мухаммада ибн Абдель-Ваххаба, но при этом подчеркивают свою любовь к Владимиру Путину. Богослов сказал, что президент России не принес ничего хорошего чеченскому народу, и напомнил о гибели людей и разрушении инфраструктуры в Чечне во время боевых действий.

Заявление богослова спровоцировало споры в соцсетях. Абдуррахман Димашкия убедительно изложил свою позицию, согласились некоторые пользователи. Их оппоненты возразили, что чеченский народ не нуждается в защите от Рамзана Кадырова и его окружения.