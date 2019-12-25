25 декабря 2019, 20:54

Трое коммерсантов обвинены в хищении свыше миллиарда на строительство в Кабардино-Балкарии

Передано в суд дело коммерсантов Темура Абазова, Андзора Унежева и Валерия Лигидова, обвиняемых в хищении денег у "Внешэкономбанка", которые они брали в виде кредитов на строительство птицеводческого комплекса в Кабардино-Балкарии.

По данным следствия, в 2013 году обвиняемые получили кредиты в "Внешэкономбанке" на сумму более 3,5 млрд рублей. Деньги были выделены на строительство птицеводческого комплекса. "Из них более 1,096 млрд рублей в 2014-2015 годах соучастники перевели на подконтрольные компании. В результате этого птицеводческий комплекс построен не был, банку кредит не возвращен", - сообщила Генпрокуратура России.

Трое коммерсантов обвинены по ч. 4 ст. 159.1 УК России (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Дело направлено в Мещанский районный суд Москвы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре был арестован подозреваемый в хищении свыше 164 миллионов из банка в Кабардино-Балкарии. По версии следствия, он в 2011 году в составе группы людей обманным способом похитил кредитные деньги.

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в перепродаже валюты на 460 млн рублей", "Два банкира арестованы в Кабардино-Балкарии по делу о кредитах на 123 миллиона", "Три сотрудницы банка в Нальчике осуждены за хищение более 100 млн рублей".

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