Арестован подозреваемый в хищении 164 миллионов в Кабардино-Балкарии

01 ноября 2019, 12:29

Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола по Кабардино-Балкарии совместно с нальчикскими полицейскими задержали подозреваемого в хищении из банка 164 млн 316 тысяч рублей.

По версии следствия, подозреваемый в 2011 году в составе группы людей обманным способом похитил кредитные деньги одного из банков Кабардино-Балкарии в размере 164 млн 316 тысяч рублей. Подозреваемый долгое время скрывался в Турции. Сотрудники Интерпола по республике выяснили, где он находится. Когда подозреваемый 25 октября прибыл самолетом в Россию, они задержали его, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии.

В отношении мужчины расследуется дело по части 4 статьи 159 (мошенничество) и части 2 статьи 309 (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний либо к неправильному переводу) УК России. "Подозреваемый арестован", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2018 года жительница Кабардино-Балкарии была обвинена в хищении у банка 6 миллионов.