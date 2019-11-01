Сотрудник полиции. Фото: Dmitriy Ptotsenko - СС(0) https://www.flickr.com/photos/136665246@N05/

01 ноября 2019, 12:29

Арестован подозреваемый в хищении 164 миллионов в Кабардино-Балкарии

Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола по Кабардино-Балкарии совместно с нальчикскими полицейскими задержали подозреваемого в хищении из банка 164 млн 316 тысяч рублей.

По версии следствия, подозреваемый в 2011 году в составе группы людей обманным способом похитил кредитные деньги одного из банков Кабардино-Балкарии в размере 164 млн 316 тысяч рублей. Подозреваемый долгое время скрывался в Турции. Сотрудники Интерпола по республике выяснили, где он находится. Когда подозреваемый 25 октября прибыл самолетом в Россию, они задержали его, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии.

В отношении мужчины расследуется дело по части 4 статьи 159 (мошенничество) и части 2 статьи 309 (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний либо к неправильному переводу) УК России. "Подозреваемый арестован", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2018 года жительница Кабардино-Балкарии была обвинена в хищении у банка 6 миллионов

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в перепродаже валюты на 460 млн рублей", "Два банкира арестованы в Кабардино-Балкарии по делу о кредитах на 123 миллиона", "Три сотрудницы банка в Нальчике осуждены за хищение более 100 млн рублей".

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