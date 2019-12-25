25 декабря 2019, 19:42

Директор завода в Дагестане обвинен в неуплате налогов на 170 миллионов

Бывший генеральный директор ОАО "Завод минеральных вод Рычал-Су" подозревается в том, что уклонился от уплаты в бюджет свыше 170 миллионов рублей, предоставив налоговикам недостоверные данные.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2018 года на заводах по производству минеральной воды "Рычал-Су" и "Мевер" в Дагестане прошли обыски. Источник в силовых структурах сообщил, что руководство предприятий заподозрено в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, в 2016 году гендиректор ОАО "Завод минеральных вод Рычал-Су" предоставил в налоговый орган декларации с искаженными данными и уклонился таким образом от уплаты налогов на общую сумму более 170 миллионов рублей, сообщил Следственный комитет России сегодня на своем сайте.

Ведомство уточнило, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК России (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Примечание:

"Следком Дагестана подтвердил задержание четырех налоговиков", "Директор стройфирмы в Дагестане заподозрен в неуплате налогов на 12,5 миллиона", "Дагестанский предприниматель заподозрен в неуплате налогов на 4 миллиона".

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