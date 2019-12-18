18 декабря 2019, 19:28

Следствию отказано в аресте Ваагна Арутюняна

Ереванский суд отказался арестовать Ваагна Арутюняна, обвиняемого в подлоге доказательств по делу о разгоне демонстрантов 1 марта 2008 года.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября 2018 года Ваагн Арутюнян, а также эксперт по баллистике были обвинены в подлоге доказательств в уголовном деле о беспорядках в Ереване в 2008 году. Арутюнян был заочно арестован и объявлен в розыск, но затем суд отменил постановление об аресте. 8 января, после предъявления Арутюняну новых обвинений в злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий, следствие повторно добилось его заочного ареста, а 6 февраля Апелляционный суд отменил и это решение. В марте суд постановил продолжить розыск Арутюняна.

Специальная следственная служба Армении ходатайствовала о заочном аресте находящегося в розыске Арутюняна. Однако суд первой инстанции сегодня отклонил это ходатайство, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мигран Погосян.

По его словам, следователь уже в четвертый раз представляет ходатайство об аресте Арутюняна. Дважды следствие добилось его заочного ареста, но в итоге эти решения были отменены, отметил адвокат.

Напомним, после разгона митинга оппозиции, оспаривавшей победу Сержа Саргсяна на президентских выборах в 2008 году, в Ереване произошли беспорядки. В столкновениях с силовиками погибли десять человек, более 250 получили ранения, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Бунт в Армении". По версии правоохранительных органов, глава следственной группы Ваагн Арутюнян совершил подлог, чтобы скрыть незаконное применение военными оружия при подавлении беспорядков.

Примечание:

"Изменения в Минобороны Армении вызвали споры пользователей соцсетей", "Новый генсек ОДКБ Юрий Хачатуров вступил в должность", "Политологи заявили о боязни властей Армении повторения событий 2008 года".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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