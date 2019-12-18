Глава фирмы в Ингушетии заподозрен в крупном мошенничестве при строительстве школы

18 декабря 2019, 17:42

Генеральный директор коммерческой организации подозревается в том, что необоснованно завысил объемы работ при строительстве школы в ингушском селе на 15,5 миллиона рублей.

По данным следствия, с 2015 по 2017 годы подозреваемый при строительстве гособъекта - школы на 504 места в селе Сагопши - предоставил Минстрою Ингушетии акты приемки выполненных работ с ложными сведениями. "Объемы выполненных работ завышены на сумму около 15,5 миллиона рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

Глава фирмы подозревается по ч. 4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 4 статьи 159 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре подрядчик был заподозрен в хищении денег на строительство отдела полиции в Сунженском районе Ингушетии. По данным следствия, он также завысил объемы работ на 15,5 миллиона рублей.