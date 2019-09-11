Прокуратура оценила ущерб при строительстве завода в Малогбеке в 10,7 млн

11 сентября 2019, 22:47

Подрядчик заподозрен в мошенничестве при строительстве завода по производству энергосберегающего осветительного оборудования в Малогбеке, сообщила прокуратура Ингушетии.

По данным ведомства, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетия в 2013 году заключило контракт с подрядчиком на строительство завода по производству энергосберегающего осветительного оборудования. По условиям договора, за девять месяцев компания должна была построить завод стоимостью 557 миллионов рублей, утверждает ведомство.

За год, с декабря 2014 по декабрь 2015 года, компания-подрядчик не полностью выполнила предусмотренные в контракте работы, а ее гендиректор представил заказчику фиктивные акты приема выполненных работ, сообщила сегодня прокуратура Ингушетии на своем сайте. На основании подложных документов компании были перечислены деньги, в результате материальный ущерб бюджету составил более 10,7 миллионов рублей, говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщило ведомство. Отметим, санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Комментариев относительно версии прокуратуры на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии по состоянию на 22.20 мск нет.

"Кавказский узел" также писал, что в августа прокуратура Ингушетии потребовала расследовать дело о хищении при строительстве детской больницы в Назрани, сообщило 26 августа ведомство.