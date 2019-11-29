Следственный комитет. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

29 ноября 2019, 19:03

Трое ингушских полицейских обвинены в покушении на мошенничество

Передано в суд дело бывших сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Ингушетии, обвиняемых в получении денег от жителя республики за непривлечение его к уголовной ответственности.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта следователи сообщили, что двое сотрудников управления наркоконтроля задержаны по подозрению в получении взятки в Назрани, третий подозреваемый полицейский скрылся. По данным Следкома, полицейские требовали от местного жителя 500 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности.

По версии следствия, в феврале обвиняемые вступили в сговор, решив получить деньги от жителя Ингушетии взамен на обещание не привлекать его к уголовной ответственности. 1 марта они взяли у него часть требуемой суммы в размере 150 тысяч рублей, после чего были задержаны. "Кроме того, при проведении оперативно-розыскных мероприятий у одного из обвиняемых обнаружено и изъято наркотическое средство в значительном размере", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

Трое сотрудники полиции обвинены в покушении на крупное мошенничество группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК России). Один из них обвиняется также в незаконном хранении наркотиков (ч.1 ст.228 УК России). Уголовное дело направлено в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Сотрудница полиции в Ингушетии обвинена в мошенничестве", "Сотрудник МВД в Ингушетии осужден по делу о мошенничестве", "МВД Ингушетии подтвердило данные о задержании начальника штаба".

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