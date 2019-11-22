22 ноября 2019, 12:56

Подрядчик заподозрен в хищении денег на строительство отдела полиции в Ингушетии

Глава коммерческой стройфирмы подозревается в том, что завысил на 15,5 миллионов рублей объемы работ при строительстве здания ОВД по Сунженскому району Ингушетии.

По версии следствия, с 2015 по 2017 годы гендиректор коммерческой строительной компании занимался строительством комплекса зданий и сооружений отдела полиции по Сунженскому району Ингушетии. Однако после окончания стройки представил в ингушское отделение МВД акты приемки с завышенными объемами работ, утверждают следователи.

«Объемы выполненных работ завышены на сумму около 15,5 миллионов рублей», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ингушского отделения СКР.

 Дело расследуется по ч. 4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальная санкция по данной статье предусматривает 10 лет тюрьмы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что директор той же стройкомпании обвинен в получении от Минстроя Ингушетии 38 миллионов рублей за фиктивный отчет о строительстве двух детских садов. Дело расследовалось по той же статье - "мошенничество в особо крупном размере", обвиняемому избрана мера заключения.

Примечание:

"Прокуратура оценила ущерб при строительстве завода в Малгобеке в 10,7 млн", "Застройщик в Ингушетии заподозрен в махинациях с госконтрактами на 20 миллионов", "Подрядчик заподозрен в мошенничестве при благоустройстве дворов и парков в Карабулаке".

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