Подрядчик обвинен в хищении денег на строительство детсадов в Ингушетии

02 октября 2019, 13:50

Директору стройкомпании предъявлено обвинение в получении от Минстроя Ингушетии 38 миллионов рублей за фиктивный отчет о строительстве двух детских садов.

По версии следователей, в 2018 году гендиректор коммерческой фирмы отчитался перед заказчиком – министерством строительства Ингушетии – о постройке двух детсадов на 220 мест каждый в селах Сагопши и Новый Редант, при этом акты приемки работ содержали "заведомо ложные сведения об их выполнении".

За строительство детсадов компании было перечислено 38 миллионов рублей, которыми предприниматель необоснованно завладел, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте СУ СКР по Ингушетии.

Предприниматель обвинен по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему "избрана мера пресечения", сообщила пресс-служба ведомства, не уточнив, помещен ли мужчина под стражу.

Часть 4 ст. 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. Комментариев от обвиняемого либо его представителей относительно версии следствия пока не поступало.