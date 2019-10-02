02 октября 2019, 13:50

Подрядчик обвинен в хищении денег на строительство детсадов в Ингушетии

Директору стройкомпании предъявлено обвинение в получении от Минстроя Ингушетии 38 миллионов рублей за фиктивный отчет о строительстве двух детских садов.

По версии следователей, в 2018 году гендиректор коммерческой фирмы отчитался перед заказчиком – министерством строительства Ингушетии – о постройке двух детсадов на 220 мест каждый в селах Сагопши и Новый Редант, при этом акты приемки работ содержали "заведомо ложные сведения об их выполнении".

За строительство детсадов компании было перечислено 38 миллионов рублей, которыми предприниматель необоснованно завладел, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте СУ СКР по Ингушетии.

Предприниматель обвинен по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему "избрана мера пресечения", сообщила пресс-служба ведомства, не уточнив, помещен ли мужчина под стражу.

Часть 4 ст. 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. Комментариев от обвиняемого либо его представителей относительно версии следствия пока не поступало.

Примечание:

"Прокуратура оценила ущерб при строительстве завода в Малгобеке в 10,7 млн", "Застройщик в Ингушетии заподозрен в махинациях с госконтрактами на 20 миллионов", "Подрядчик заподозрен в мошенничестве при благоустройстве дворов и парков в Карабулаке".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 октября 2019, 15:04

  • Убийство Гагиевой подчеркнуло равнодушие властей к насилию в семьях

    Бывший муж Регины Гагиевой, обвиняемый в ее убийстве, дважды сбегал из-под домашнего ареста, но не был задержан. После свадьбы Гагиева старалась скрывать, что подвергается побоям в семье, рассказали ее родственники и знакомые. Поддержкой жертв домашнего насилия в Северной Осетии занимаются лишь активисты и волонтеры на фоне невнимания государства к этой проблеме.

02 октября 2019, 14:58

02 октября 2019, 14:36

02 октября 2019, 13:25

  • Редакция "Черновика" связала обыск с делом Гаджиева

    Силовики в течение часа находились в здании редакции дагестанского издания в присутствии только одного сотрудника. Обозреватель "Черновика" Магомед Магомедов также утверждает, что обыск инициирован в связи с делом арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева.

02 октября 2019, 12:19

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи