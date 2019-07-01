01 июля 2019, 23:08

Застройщик в Ингушетии заподозрен в махинациях с госконтрактами на 20 миллионов

Гендиректор коммерческой строительной фирмы в Ингушетии предоставил в Минстрой республики госконтракты с фиктивными штампами и подписями, нарушив обязательство о строительстве жилья для переселенцев из аварийных домов, сообщила сегодня прокуратура.

По версии следствия, до 1 июля 2017 года застройщик должен построить два многоквартирных дома в селах Южное и Новый Редант Малгобекского района республики. Согласно госконтрактам Минстроя Ингушетии с коммерческой стройфирмой, после ввода домов в эксплуатацию 12 квартир должны быть переданы в госсобственность для реализации программы переселения из аварийного жилья. Общая сумма контрактов составляла более 20 миллионов рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, застройщик предоставил в Минстрой региона указанные госконтракты с фиктивными штампами и подписями, после чего в августе 2017 года стройфирме был перечислен аванс в 3,6 миллиона рублей. Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), отмечается в сообщении. Максимальная санкции по данной статье – десять лет заключения.

Указанные многоквартирные дома до сих пор не введены в эксплуатацию ввиду имеющихся недостатков, уточняет ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что в мае бывшая сотрудница МВД по Ингушетии была обвинена в получении шести миллионов рублей на улучшение жилищных условий по ложным документам, дело о мошенничестве направлено в суд,.

Примечание:

"Подрядчик заподозрен в мошенничестве при благоустройстве дворов и парков в Карабулаке", "Главбух райотдела полиции Дагестана заподозрена в хищении 30 миллионов", "Директор управляющей компании в Северной Осетии обвинена в растрате".

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