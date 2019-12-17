Правозащитники усомнились в законности депортации Исаева в Баку

17 декабря 2019, 03:33

Поспешность и непрозрачность депортации блогера Эльвина Исаева с Украины в Азербайджан заставляют усомниться в ее правомерности, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники в Баку. При этом они заявили, что в своих роликах Исаев зачастую выступал на грани фола.

Как писал "Кавказский узел", в августе Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить в Азербайджан петербуржца Эльвина Исаева, критиковавшего азербайджанские власти. Блогер был признан виновным в нарушении режима пребывания в России. Однако 10 сентября Санкт-Петербургский городской суд направил дело на новое рассмотрение. Исаев был отпущен из Центра временного содержания иностранных граждан в Ленинградской области, но его родные выражали опасение, что Исаева могут похитить для выдачи Азербайджану. 14 декабря Исаев был задержан на Украине "за нарушение требований миграционного законодательства" и депортирован в Азербайджан, где заключен в СИЗО. Решение об аресте связано с тем, что Насиминский районный суд Баку 22 августа постановил заключить Исаева под стражу по уголовному делу, расследуемому следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры.

Исаев получил российский паспорт в 2001 году, находясь в Северной Осетии, а в последние годы жил с семьей в Санкт-Петербурге, сообщила 26 августа "Фонтанка".

Глава Клуба прав человека Расул Джафаров сказал корреспонденту "Кавказского узла", что по поводу уголовного преследования Исаева практически отсутствует информация, из-за чего однозначно комментировать дело сложно.

"Сложность ситуации еще и в том, что ни правоохранительные органы не предоставляют информацию, ни родственники или адвокат пока не делают публичных заявлений. Не ясно даже, обеспечен ли он адвокатом по выбору или ему назначили защитника", - сказал он.

Он отметил, что не разделяет содержания видео-выступлений Исаева.

"Стиль и манеры выступлений Исаева эксцентричны. Он зачастую нарушал этические нормы. С некоторыми вещами я вообще не согласен... Однако в любом случае к делу Исаева надо подходить с точки зрения верховенства закона. Если его незаконно депортировали, то должны вернуть обратно. Если прокуратура считает, что он нарушил закон, то для его уголовного преследования должны соблюдаться процессуальные нормы с обеспечением прав на эффективные средства правовой защиты", - сказал Джафаров.

Член Союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" и Общественного совета талышей Азербайджана Гилал Мамедов также заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не разделяет стиль ведения блога Исаева.

"Я по своей природе не воспринимаю несоблюдение этических норм, брань, ругательства, тем более в публичных выступлениях. Каждый человек должен чувствовать ответственность за свои поступки и предвидеть их последствия", - сказал Мамедов.

Однако он выразил сомнения в правомерности депортации Исаева.

"Процесс депортации - это не сиюминутное дело. Должно быть решение суда, право на обжалование. Поспешность и непрозрачность этого процесса дает основания полагать, что выдача Исаева была результатом неких закулисных договоренностей. Вызывает большие вопросы и непредоставление общественности исчерпывающей информации о том, в чем обвиняют Исаева, обеспечен ли он адвокатом, каковы условия содержания. Мы не знаем сути обвинения, но скорее всего, мотивом ареста является месть за выступления", - сказал Мамедов.

Он также рассказал, что Эльвин Исаев является уроженцем села Колатан Масаллинского района, расположенного на юге Азербайджана.

Журналистка-расследователь, член Рабочей группы гражданского общества по составлению списков политзаключенных Хадиджа Исмайлова также отметила, что блогерская деятельность Исаева вызывала нарекания с точки зрения свободы выражения.

"Он в своей деятельности часто использовал ругань, выходил за грани этики, представляя себя как оппозиционера к властям Азербайджана. Однако свобода выражения не является вседозволенностью, и в демократическом обществе оппозиционные взгляды должны выражаться в рамках этических норм", - сказала Исмайлова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, депортация и арест Исаева были осуществлены с нарушениями прав человека.

"Объявленная информация о депортации с Украины, передачи его миграционной службе Азербайджана с обеспечением прав и последующее заключение под стражу вызывают большие сомнения. Тут речь может идти больше о фактическом похищении Исаева, в которое могли быть вовлечены силовики Украины и Азербайджана. В этом смысле это дело похоже на похищение журналиста Афгана Мухтарлы в Грузии. При этом правоохранительные органы не предоставляют никакой информации о сути обвинения Исаева", - сказала Исмайлова.

В мае 2017 года журналиста Афгана Мухтарлы, ранее эмигрировавшего в Грузию, похитили и насильно доставили в Баку. В январе 2018 года он был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. Данные о том, как грузинские власти закрыли глаза на инцидент, "Кавказский узел" собрал в справочном материале "Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси".



Эксперт в области права, член "Платформы гражданского общества" Азербайджана Алескер Мамедов отметил, что многое в деле Исаева не ясно.

"Согласно официальной информации властей Азербайджана, еще 22 августа 2019 года суд в Азербайджане избрал в отношении Исаева меру пресечения в виде ареста. В таком случае должен был быть запрос в Интерпол о его розыске. Однако не ясно, был такой запрос или нет? Если запрос был, то его должны были задержать сразу по прибытии на Украину и приступить к рассмотрению запроса Азербайджана об экстрадиции. Причем страна пребывания должна была проверить, является ли вменяемое Исаеву преступление в Азербайджане таким же преступлением у нее. Если же запроса на экстрадицию не было, то Украина должна была депортировать Исаева в ту страну, откуда он прибыл – в Россию или Белоруссию, в зависимости от того, где он пересек границу", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил и неясности обвинения.

"Если полагать, что арест связан с нарушением этических норм, то в таком случае иск в порядке частного уголовного обвинения должно подавать конкретное лицо, считающее себя оскорбленным или оклеветанным. Прокуратура или полиция в таких случаях не может возбуждать уголовное дело. Гипотетически Исаева могут привлечь также по статье 281 (открытые призывы против государства) или 283 (разжигание межнациональной, межрасовой, межрелигиозной ненависти) УК Азербайджана. Однако общественности должна быть предоставлена информация о вменяемых деяниях. Возможно, его обвиняют по другим статьям. Трудно представить, по каким (статьям), поскольку этот человек, как сообщают СМИ, последние 20 лет не жил в Азербайджане", - сказал Мамедли.

Ранее азербайджанский журналист Фикрет Гусейнли, находящийся в политэмиграции, отметил, что считает, что Исаев стал "жертвой обмана".

Получивший в Нидерландах политическое убежище и гражданство Фикрет Гусейнли был задержан 14 октября 2017 года в киевском аэропорту, поскольку азербайджанские правоохранители инициировали его международный розыск по обвинению в мошенничестве и незаконном пересечении границы. Гусейнли эти обвинения отверг. 13 февраля суд в Киеве закрыл дело об экстрадиции журналиста, но 6 марта стало известно о попытке задержания Гусейнли в Киеве. В апреле 2018 года Гусейнли покинул Украину.

"Когда я узнал о прибытии Исаева в Киев, сильно удивился. Я понял, что его отправили туда целенаправленно для проведения операции с целью последующей передачи в Азербайджан. Через некоторое время Эльвин связался со мной. Он просил, чтобы я позвонил ему. Мы поговорили с ним. Я ему сказал, что если он хочет получить убежище на Украине, то мы ему поможем, привлечем адвокатов. Он мне сказал: "Мне не нужно убежище на Украине, я хочу в Европу, помогите мне". Я ему дал несколько советов, предложил уехать подальше от Киева, не пользоваться метро, иметь разные телефонные номера, заказывать такси под разными именами, заказывать пищу домой", - написал Гусейнли в ночь на 14 декабря на своей странице в Facebook.

По его словам, Исаев сказал, что "некие люди ему обещали за деньги обеспечить визу в Словакию". Однако, как отмечает Гусейнли, "легально получить визу гражданину Азербайджана, не имеющему официального статуса проживания на Украине, в посольствах стран Европы было нереальным.

Гусейнли считает, что Исаева могли "заманить на Украину другие представители азербайджанских политэмигрантов в Европе".

В пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что дополнительная информация об аресте Исаева будет обнародована позднее. В Насиминском районном суде от комментариев отказались.

Пользователи Youtube потребовали освободить Исаева

Канал Эльвина Исаева на видеохостинге Youtube зарегистрирован 25 июля 2014 года. У него 20,9 тысячи подписчиков. Всего размещенные видео набрали, по данным на 19.00 по мск 16 декабря, 4 599 291 просмотр.

Исаев резко критиковал власти Азербайджана, обвиняя их в коррупции, нарушении прав человека, преследовании граждан, даже находящихся в политэмиграции. Выступал блогер как на азербайджанском, так и на русском языках.

При этом он высказывался лично против президента Азербайджана Ильхама Алиева и его отца, бывшего президента Гейдара Алиева. К примеру, он опубликовал ролик, на котором саркастически прокомментировал совершение Алиевым паломничества - хаджа. На другом видео он заявлял, что Алиев "к азербайджанскому народу не имеет никакого отношения".

Последнее видео на канале с пресс-конференции "О похищении блогера Исаева Эльвина" в Киеве опубликовано 16 декабря. Ролик длится более полутора часов. По данным на 02.00 мск сегодня, 17 декабря, он набрал 6345 просмотров, 699 лайков и 12 дизлайков. Под видео стоит 84 комментария. Большинство комментаторов потребовали освободить Исаева.

"Предательство в отношении Эльвина Исаева непростительно ни для России, ни для Украины, ни для Азербайджана. Требуем его незамедлительного освобождения!" - написала Xatirə Cəbrayılova.

"Эльвин Исаев был гражданин России, а не Азербайджана", - отметила Leyla Talish Aliyeva.

"Если он делал даже нарушения, его надо было депортировать в Россию. Он гражданин России", - считает Нигяр Тагиева.

Некоторые комментаторы, впрочем, критикуют Исаева за его высказывания.

"Он сам виноват, что не следил за языком", - пишет Samuray Samuray.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".