Отменено решение о депортации петербургского блогера в Азербайджан

10 сентября 2019, 16:08

Суд в Санкт-Петербурге направил на новое рассмотрение дело о высылке в Азербайджан видеоблогера Эльвина Исаева, лишенного российского гражданства.

Как писал "Кавказский узел", в августе Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение лишить российского гражданства выдворить в Азербайджан Эльвина Исаева, критиковавшего азербайджанские власти. Блогер был признан виновным в нарушении режима пребывания в России. Жена 39-летнего блогера призвала вмешаться в ситуацию с ее мужем президента России Путина.

Исаев получил российский паспорт в 2001 году, находясь в Северной Осетии, а в последние годы жил с семьей в Санкт-Петербурге, сообщила 26 августа "Фонтанка".

Дело Эльвина Исаева направлено на новое рассмотрение, из Центра временного содержания мигрантов в Красном Селе Ленинградской области он освобожден, говорится в сегодняшнем сообщении на Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга о выдворении за пределы РФ Эльвина Исаева за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ, и назначении ему штрафа в размере 5000 рублей", - сказано в публикации.

Ранее миграционная служба признана паспорт Исаева недействительным. Ведомство, в частности, обосновало свое решение тем, что в справке из Генконсульства Азербайджана от 2015 года отрицается наличие российского гражданства у Исаева. По словам родственников, во время задержания Исаева полицейские говорили им, что "все решено сверху", информировала сегодня "Медиазона".

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