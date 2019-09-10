10 сентября 2019, 16:08

Отменено решение о депортации петербургского блогера в Азербайджан

Суд в Санкт-Петербурге направил на новое рассмотрение дело о высылке в Азербайджан видеоблогера Эльвина Исаева, лишенного российского гражданства.

Как писал "Кавказский узел", в августе Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение лишить российского гражданства выдворить в Азербайджан Эльвина Исаева, критиковавшего азербайджанские власти. Блогер был признан виновным в нарушении режима пребывания в России. Жена 39-летнего блогера призвала вмешаться в ситуацию с ее мужем президента России Путина.

Исаев получил российский паспорт в 2001 году, находясь в Северной Осетии, а в последние годы жил с семьей в Санкт-Петербурге, сообщила 26 августа "Фонтанка".

Скриншот сообщения об отмене решения суда о депортации Эльвина Исаева, https://t.me/SPbGS/3412Дело Эльвина Исаева направлено на новое рассмотрение, из Центра временного содержания мигрантов в Красном Селе Ленинградской области он освобожден, говорится в сегодняшнем сообщении на Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга о выдворении за пределы РФ Эльвина Исаева за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ, и назначении ему штрафа в размере 5000 рублей", - сказано в публикации.

Ранее миграционная служба признана паспорт Исаева недействительным. Ведомство, в частности, обосновало свое решение тем, что в справке из Генконсульства Азербайджана от 2015 года отрицается наличие российского гражданства у Исаева. По словам родственников, во время задержания Исаева полицейские говорили им, что "все решено сверху", информировала сегодня "Медиазона".

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Кубанский активист Исаев отпущен из отделения полиции", "Правозащитники назвали уникальным случай освобождения смертельно больного дагестанца из колонии", "Суд освободил азербайджанского оппозиционера Азада Гасанова".

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