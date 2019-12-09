Беспартийные составили большинство кандидатов на местных выборах в Армении

09 декабря 2019, 03:52

Кандидаты предпочитают самовыдвижение, так как понимают, что политические силы им не принесут дивидендов, отметили политобозреватель Акоп Бадалян и политолог Армен Варданян.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря в 16 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской и Ширакской областей Армении состоялось голосование на выборах глав администраций и членов совета старейшин. По данным ЦИК, явка избирателей составила 49,77 процента.

Заявку на участие в выборах глав общин подали 38 кандидатов, из которых семеро взяли самоотвод, еще один отозвал документы, сообщила 8 декабря корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Центризбиркома Армении Эрмине Арутюнян.

По ее словам, самоотвод взял также один из 40 кандидатов, баллотирующихся в Советы старейшин. «Все они – самовыдвиженцы», - отметила она.

Согласно части 3 статьи 105 Избирательного кодекса Армении, количество мандатов в Совет старейшин зависит от общего числа избирателей общины. В общине, в которой число избирателей не превышает одну тысячу, совет состоит из пяти членов, от 1 000 до 2 000 – из семи, от 2 000 до 4 000 – девяти, от 4 000 до 10 000 – 11, от 10 000 до 70 0000 – 15 и свыше 70 000 – 33. Согласно пункту 7 статьи 119 ИК Армении, выборы в Совет старейшин считаются несостоявшимися, если число кандидатов не превышает количество мандатов, полагающихся общине, или если после регистрации их число уменьшилось и не соответствует положениям пункта 3 статьи 105 ИК Армении.

По данным ЦИК, из 28 кандидатов на должность главы общины лишь двое представляют политические силы: один является представителем партии «Процветающая Армения», другой - «Республиканской партии Армении». Еще трое членов партии «Процветающая Армения» борются за места в местных советах. Все кандидаты – самовыдвиженцы.

Больше всего кандидатов – восемь человек – борются за должность главы общины Таперакан Араратской области, где выборы были досрочные.

Глава общины Таперакан Мигран Манасерян подал в отставку 1 сентября. Почему он принял такое решение, Манасерян не сообщил.

В четырех общинах на должность сельских старост претендовали по трое кандидатов, в одной – двое, еще в шести – по одному кандидату после самоотвода соперников.

В десяти общинах, где состоялись очередные выборы, баллотировались действующие главы общин. Еще в одной – селе Аван Арагацотнской области, где были назначены досрочные выборы, свою кандидатуру выставил временно исполняющий обязанности главы общины.

Аккредитацию ЦИК на освещение местных выборов получили 40 журналистов из четырех местных СМИ, наблюдательскую миссию осуществляют 147 представителей четырех местных организаций.

Наблюдатели заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах

По словам представителя наблюдательской миссии "Очевидец" Алексея Петросяна, на выборах были зафиксированы в основном процессуальные нарушения. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, наблюдатели не зафиксировали, заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

В наблюдательскую миссию «Очевидец» входят антикоррупционный центр Transparency International и гюмринский журналистский клуб «Аспарез».

По словам Петросяна, миссия наблюдала за ходом предвыборной кампании в восьми из 16 общин, число избирателей в которых, по его словам, превышала тысячу.

"Интриги не было. Почти везде была пассивная агиткампания, особенно в тех общинах, где баллотировался один кандидат. У большинства кандидатов не было даже программы. Отсутствие интриги обусловлено тем, что общины небольшие, а кандидатов мало. У избирателей также иное отношение к местным выборам, нежели общенациональным. Полагаю, что это обусловлено тем, что в малых общинах все друг друга знают, и кампания проводится по принципу "из уст в уста", - рассказал Петросян.

Член миссии «Независимый наблюдатель» Антон Ивченко также отметил отсутствие грубых нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

В наблюдательскую миссию «Независимый наблюдатель» входят Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи и «Союз информированных граждан».

«Только в одном случае была попытка повторного голосования, и то это стало следствием казуса. Голосовала одна семья, и один и тот же паспорт по ошибке дважды предъявили для опознавания личности избирателя. Есть основания полагать, что на одном из двух избирательных участках общины Кош Арагацотнской области привозили избирателей в пользу действующего главы», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Однако он назвал этот случай "одной из "серых" зон избирательного законодательства", когда непонятно, было нарушение или нет.

По словам Ивченко, в ходе агитационной кампании между кандидатами было соперничество, в частности, в общине Тапенакар, где борьба развернулась сразу между восемью кандидатами, но каких-либо нарушений наблюдатели не зафиксировали.

«Остро проходила агиткампания в общине Норашен, где после прекращения полномочий старосты, который имеет достаточное влияние, прошли выборы в Совет старейшин. Была община, где, по предварительным итогам, за единственного кандидата – действующего главу отдали голоса девять из 22 избирателей. Примечательно, что на предыдущих выборах тот же кандидата был избран, получив 14 голосов. Какая-то интрига все же есть», - отметил он.

По его словам, сначала не было общин, где баллотировался один кандидат, но очень быстро их число выросло до четырех.

«Был случай, что кандидату сказали найти соперника, чтобы он смог принять участие. Нужно изучить, что стало причиной такого большого числа самоотводов, после чего остался один претендент», - заключил Ивченко.

На местных выборах в Армении побеждает тот, у кого родня больше

Пассивность политических сил на местных выборах связана с отсутствием партийной структуры в регионах, заявил корреспонденту «Кавказского узла» эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Армен Варданян.

По его словам, создание региональных ячеек - дорогое удовольствие, требующее серьезных капиталовложений. «Не исключено, что кандидаты на самом деле принадлежат той или иной политической силе, но предпочитают избираться как беспартийные, чтобы партийная принадлежность не сказалась на голосах избирателей», - отметил он.

Кроме того, по его мнению, кандидаты не хотят иметь портить отношения с региональными властями. "В целом - так было и при республиканцах - оппозиционные кандидаты сталкиваются с серьезным давлением и препятствиями, чинимые региональной властью", - подчеркнул Варданян.

По его словам, власти всегда стремилась удержать власть на местах, чтобы сохранить административный ресурс, который можно использовать на общенациональных выборах в свою пользу. «В целом на местных выборах отсутствует интрига, так как в малых общинах решающим фактором является наличие родственных связей», - заключил эксперт.

Политический обозреватель Lragir.am Акоп Бадалян согласен с мнением, что на выборах в малых общинах побеждает тот, чья родня больше. По его словам, интрига наблюдается, в основном, в городских общинах.

«Роль политических партий в общинах, где действует такая логика, минимизирована», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Кроме того, по его словам, после «бархатной» революции изменилась политическая ситуация, и партии заняты вопросами передислокацией. «Между партиями идет борьба, кто займет главные позиции на оппозиционном поле. И пока проблема дислокации не решена, полагаю, партии считают бессмысленным участие в местных выборах. Политические силы также понимают, что если они будут выдвигать своих кандидатов, это может помешать претендентам. Не исключаю, что среди них были сторонники новой оппозиции, но они предпочли баллотироваться как беспартийные, что было более привлекательно для них», - пояснил Бадалян.

По его словам, если прежде кандидаты стремились баллотироваться под знаменами той или иной партии, сегодня они понимают, что политическая сила не принесет им дивиденды.