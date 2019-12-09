09 декабря 2019, 02:53
Явка на местных выборах в Армении не превысила 50 процентов
На местных выборах в 16 общинах Армении проголосовали 49,77% избирателей, сообщает ЦИК.
Как писал "Кавказский узел", 8 декабря в 16 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской и Ширакской областей Армении состоялось голосование на выборах глав администраций и членов совета старейшин.
8 декабря в 12 общинах состоялись выборы глав общин, из которых в двух выборы были досрочными. Жители еще четырех общин выбирали членов Совета старейшин, в двух из которых выборы были внеочередные.
По данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии Армении, явка на выборах составила 49,77%.
«В голосовании приняли участие 9 853 из 19 796 избирателей», - говорится в отчете Центризбиркома.
"Кавказский узел" также писал, что 29 сентября прошли выборы в 19 общинах Армении, участие в них приняли 48,72 процента избирателей. Наблюдатели отметили отсутствие серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов.
"В Армении началось голосование на местных выборах", "Два человека арестованы после нападения на сторонников Бабаяна в Армении", "Опрос Gallup International показал снижение доверия к кадрам Пашиняна".
Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"
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