Явка на местных выборах в Армении не превысила 50 процентов

09 декабря 2019, 02:53

На местных выборах в 16 общинах Армении проголосовали 49,77% избирателей, сообщает ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря в 16 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской и Ширакской областей Армении состоялось голосование на выборах глав администраций и членов совета старейшин.

8 декабря в 12 общинах состоялись выборы глав общин, из которых в двух выборы были досрочными. Жители еще четырех общин выбирали членов Совета старейшин, в двух из которых выборы были внеочередные.

По данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии Армении, явка на выборах составила 49,77%.

«В голосовании приняли участие 9 853 из 19 796 избирателей», - говорится в отчете Центризбиркома.

"Кавказский узел" также писал, что 29 сентября прошли выборы в 19 общинах Армении, участие в них приняли 48,72 процента избирателей. Наблюдатели отметили отсутствие серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов.