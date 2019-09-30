Явка на местных выборах в Армении не превысила 50 процентов

30 сентября 2019, 02:49

48,72% избирателей приняли участие в местных выборах в 19 общинах Армении. Наблюдатели отметили отсутствие серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября жители Армении выбирали старейшин и глав общин в Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Тавушской и Ширакской областях. Жители 12 общин выбирали глав, шести - старейшин, одной общины - и главу, и члена Совета старейшин.

9 июня проходили выборы в органы местного самоуправления в 23 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской и Тавушской областей. По данным ЦИК, в семи общинах Армении были переизбраны действующие руководители, в четырех выбраны исполняющие обязанности глав, явка составила 44,36%. Низкую явку избирателей на местных выборах назвали нормой опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Все избирательные участки закрылись в установленное законом время в 20.00 по местному времени (19.00 мск), сообщила 29 сентября корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь ЦИК Армении Эрмине Арутюнян.

«Явка избирателей составила 48,72%. В голосовании приняли участие 21 603 из 44 339 обладающих правом выбора жителей общин», - отметила она

По данным ЦИК, на должность глав общин претендуют 36 кандидатов, из которых 35 – беспартийные и один кандидат – член АРФ «Дашнакцутюн». Восемь из кандидатов – действующие главы общин, еще один – исполняющий обязанности главы общины.

Наблюдатели не зафиксировали нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов, заявил в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» член миссии «Независимый наблюдатель» Антон Ивченко.

В миссию «Независимый наблюдатель» входят «Союз информированных граждан» и Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи. Аккредитацию ЦИК получили 137 их представителя.

«В ходе голосования наблюдателями были зафиксированы, в основном, процедурные нарушения», - отметил представитель миссии.

Эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Армен Варданян назвал местные выборы рядовым событием. По его словам, на этих выборах отсутствовала интрига, за исключением административного центра Араратской области города Арташат.

«Интересная ситуация сложилась в Арташате, где бойкот членов Совета старейшин привел сначала к отсутствию кворума, а в дальнейшем к роспуску городского совета. Как сложится в дальнейшем отношения мэра с новоизбранным советом, зависит от того, какой будет состав совета», - рассказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

В мае мэр Арташата Карен Бениаминян обратился в правительство с просьбой о прекращении полномочий Совета старейшин и назначении новых выборов. «На 3 мая совет составлял 12 вместо предусмотренных законом 15 членов. Сложение еще пяти членов совета своих полномочий привело к отсутствию кворума», - говорится в сообщении от 8 мая на официальной странице мэрии Арташата в соцсети Facebook.

Карен Бениаминян избран мэром 5 ноября 2017 года. В голосовании приняли участие 4 782 из зарегистрированных 21 600 избирателей. За единственного кандидата-республиканца проголосовали 4 571 избирателей, сказано на официальном сайте ЦИК Армении.

По данным ЦИК, в Совет старейшин Арташата баллотируется 42 кандидата, из которых 39 – беспартийные, двое – члены «Процветающей партии Армении» и один - член партии «Во имя социальной справедливости».