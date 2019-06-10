Избирком Армении озвучил предварительные итоги выборов

10 июня 2019, 06:28

В семи общинах Армении переизбраны действующие руководители, в четырех выбраны исполняющие обязанности глав, явка составила 44,36%, сообщила ЦИК страны. Низкую явку избирателей на местных выборах назвали нормой опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", выборы в органы местного самоуправления проходили 9 июня в 23 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской и Тавушской областей. По данным ЦИК, жители 12 общин выбирали глав общин, восьми - членов Совета старейшин, еще в трех общинах проходили одновременно выборы глав общин и Совета старейшин. В 14 общинах состоялись очередные, еще в девяти - внеочередные выборы. По предварительным данным ЦИК, явка превысила 35%.

Центризбирком Армении подвел промежуточные итоги выборов глав общин. Во всех 23 общинах в выборах приняли участие 32 523 из 73 311 избирателей. Общая явка составила 44,36%. Действующие главы переизбрались в семи общинах, в том числе в городе Абовян. Еще в четырех на выборах победили исполняющие обязанности глав общин.

В Абовяне за кандидата от партии «Гражданский договор» (входит в правящий блок «Мой шаг» - прим. «Кавказский узел») Григора Гуляна проголосовали 8 058 избирателей. Его основной соперник - действующий мэр Ваагн Геворкян получил голоса 8 453 избирателей. Остальные три кандидата получили 713, 435 и 139 голосов соответственно. В голосовании приняли участие 18 176 из 44 519 избирателей. Явка составила 40,83%, говорится в сообщении на сайте ЦИК Армении.

Накануне выборов неизвестные подожгли входную дверь квартиры и автомобиль Ваана Сарибекяна, который возглавляет один из предвыборных штабов кандидата в мэры Абовяна от партии "Гражданский договор" Григора Гуляна. При тушении пожара получил ожоги рук сын Сарибекяна.

Кандидат от правящей партии, и.о. старосты села Шенаван Лорийской области Андраник Дунамалян с 64 голосами проиграл беспартийному Мхитару Мхитаряну, за которого проголосовали 104 избирателя. За третьего кандидата Нарека Абрамяна отдали голоса 45 избирателей. По данным ЦИК, в селе проголосовали 216 из 320 избирателей.

В общине Карадзор Лорийской области кандидат от правящей партии Грануш Ростомян победила, набрав 75 из 176 голосов избирателей, принявших участие в выборах. Ее два соперника получили 65 и 34 голоса соответственно.

В селе Азатамут Тавушской области победил единственный кандидат на должность главы общины, представитель АРФ «Дашнакцутюн» Ваагн Алавердян.

В общине Гетаргел Котайкской области победил староста села, представитель партии «Процветающая Армения» Арсен Карапетян. За него проголосовали 201 избирателей. Его единственный соперник, беспартийный Тигран Аршакян набрал 186 голосов избирателей. В голосовании приняли участие 394 из 658 избирателей.

Наблюдатели заявили о доверии к итогам выборов

К закрытию избирательных участков нарушений, которые могут повлиять на итоги голосования, зафиксировано не было, заявил корреспонденту глава наблюдательской миссии «Независимый наблюдатель» Ваграм Токмаджян.

В миссию «Независимый наблюдатель» входят «Союз информированных граждан» и Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи.

По его словам, наблюдательская миссия не мониторила предвыборную кампанию, а следила лишь за процессом голосования в городе Абовян.

«Представители миссии зафиксировали три случая попытки сфотографировать бюллетень, а также неисправность устройства идентификации личности избирателя, которую быстро устранили. Кроме того, наблюдатели зафиксировали присутствие одновременно двух доверенных лица двух основных кандидатов – Ваагна Геворкяна и Григора Гуляна – на избирательном участке. Были также несколько случаев попыток направить избирателей этими двумя кандидатами», - рассказал Токманджян.

У представителя партии «Процветающая Армения» наблюдатели обнаружили список с фамилиями избирателей, их адресами и телефонами, добавил он.

«Об этом инциденте сообщили в полицию. Мы также проверяем, действовал ли губернатор Котайкской области Романос Петросян за рамками своих полномочий, когда пытался дать указания в связи с этим инцидентом, при этом будучи в отпуске. Также проверяем ряд его заявлений в СМИ на наличие антипропаганды», - отметил глава наблюдательской миссии.

Представитель наблюдательской миссии «Очевидец» Алексей Петросян также отметил отсутствие существенных нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов.

В наблюдательскую миссию «Очевидец» входят антикоррупционный центр Transparency International и гюмринский журналистский клуб «Аспарез».

«Было несколько попыток повторного голосования, помощи избирателю, но наблюдатели пресекли подобные нарушения. Системных нарушений зафиксировано не было. При подсчете голосов также не было зафиксировано серьезных нарушений», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Петросян отметил, что активная предвыборная кампании проводилась в городе Абовян, тогда как в сельских общинах агитация была достаточно пассивной.

«Основное беспокойство вызывало отсутствие культуры агитации, которая заключалась во взаимных обвинений двух основных кандидатов – мэра Ваагна Геворкяна и кандидата от правящей силы Григора Гуляна», - рассказал он.

Политологи назвали ожидаемой низкую явку на выборах

Проигрыш кандидата от партии власти в Абовяне не стал сюрпризом, так как действующий мэр имел больше ресурсов для победы, заявил корреспонденту «Кавказского узла» эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Армен Варданян.

Явку на выборах он считает ниже ожидаемой. По его мнению, это связано с тем, что предвыборные взятки не раздавались.

«Это был рациональный выбор», - отметил Варданян.

При этом он считает, что ситуация, когда губернатор принадлежит одной политической силе, а мэр – другой, может негативно сказаться на управлении городом.

«Отношения Ваагна Геворкяна, которого поддерживает партия «Процветающая Армения», и губернатора Романоса Петросяна, который входит в команду Никола Пашиняна, очень напряженные. Губернатор всячески пытался избавиться от мэра. К тому же есть уголовные дела по факту злоупотреблений в администрации города. Не исключено, чисто гипотетически, что их могут использовать против мэра, чтобы заставить подать в отставку», - пояснил он.

Научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не сомневался, что мэр Абовяна будет переизбран.

«Это местные авторитеты, а не политические лидеры. Их выбирали по этому принципу, и он не изменился. На местном уровне играет роль связи, в том числе, родственные. Многие лично знают его», - заявил он «Кавказскому узлу».

Для местных выборов сравнительно низкая явка является нормой, считает политолог.

«В прошлый раз явка составила порядка 42%. Разница не столь существенная. И если в прошлый раз явка была обеспечена за счет предвыборных взяток, сейчас голосовали сознательно. Плюс ко всему сыграла роль и конкуренция среди кандидатов», - пояснил Микаелян.

Власть всегда очень болезненно воспринимает проигрыш на муниципальных выборах, и не исключено, что уголовные дела в отношении сотрудников администрации используют против мэра, считает он.

«Для обеих сторон выгодно, чтобы они нашли общий язык. Иначе избиратель в итоге станет их обоих негативно воспринимать», - подчеркнул политолог.

По его мнению, проигрыш кандидата от партии власти может сказаться и на отношениях премьер-министра Никола Пашиняна с лидером партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.