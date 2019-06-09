09 июня 2019, 20:35

Явка на выборах в Армении превысила 35%

25 836 избирателей приняли участие в голосовании на местных выборах в Армении к 16.00 мск. Голосование завершилось в 19.00 мск, сообщили в ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", выборы в органы местного самоуправления проходили сегодня в 23 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской и Тавушской областей. По данным ЦИК, жители 12 общин выбирали глав общин, восьми - членов Совета старейшин, еще в трех общинах проходили одновременно выборы глав общин и Совета старейшин. В 14 общинах состоялись очередные, еще в девяти - внеочередные выборы.

Избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (19.00 мск). В соответствии с Избирательным кодексом, избирательные участки должны в течение 12 часов представить протоколы итогов голосования в окружные избирательные комиссии, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ЦИК Армении Эрмине Арутюнян. "Предварительные итоги голосования ЦИК начнет публиковать на своем сайте после полуночи", - уточнила она.

По данным ЦИК, к 17.00 (16.00 мск), в 23 общинах в голосовании приняли участие 25 836 из 73 311 избирателей, явка составила 35,24%.

Примечание:

"Неизвестные подожгли дом руководителя штаба кандидата в мэры Абовяна", "Два человека арестованы после нападения на сторонников Бабаяна в Армении", "Опрос Gallup International показал снижение доверия к кадрам Пашиняна".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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