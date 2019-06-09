В Армении началось голосование на местных выборах

09 июня 2019, 07:01

В 23 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской и Тавушской областей сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления.

Избирательные участки открылись в 8.00 (7.00 мск) по местному времени. Жителям 12 общин предстоит выбрать глав общин, 8 – членов Совета старейшин, еще в трех общинах пройдут одновременно выборы глав общин и Совета старейшин. В 14 общинах состоятся очередные, еще в 9 – внеочередные выборы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла". представитель Центризбиркома Армении.

Заявку на участие в выборах глав общин ЦИК получил 47 кандидатов, из которых трое взяли самоотвод, еще один отозвал свои документы. Таким образов, осталось 43 кандидата на должность глав общин.

По данным ЦИК, 38 из 43 кандидатов в главы общин – беспартийные, трое – члены партии «Гражданский договор», которая составляет костяк правящего блока «Мой шаг». Оставшиеся два кандидата представляют партию «Процветающая Армения» и АРФ «Дашнакцутюн». Все кандидаты, за исключением кандидата в мэры города Абовян, которого выдвинула правящая политическая сила, самовыдвиженцы.

Шестеро кандидатов претендуют на должность старосты села Гегаовит Гегаркуникской области, пятеро – борются за кресло мэра города Абовян Котайкской области. В шести общинах борьба развернулась между двумя кандидатами, в пяти – между тремя, в одной – между четырьмя. Еще в одной общине – селе Азатамут Тавушской области – баллотируется один кандидат, представитель АРФ «Дашнакцутюн».