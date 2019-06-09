Неизвестные подожгли дом руководителя штаба кандидата в мэры Абовяна

09 июня 2019, 03:13

За день до голосования на выборах совершен поджог входной двери в квартиру главы одного из предвыборных штабов кандидата от власти на должность мэра города Абовян Котайкской области Армении. В эту же ночь был подожжен его автомобиль.

Инцидент произошел ночью 8 июня. Неизвестные подожгли входную дверь квартиры и автомобиль Ваана Сарибекяна, который возглавляет один из предвыборных штабов кандидата в мэры города Абовян от партии «Гражданский договор» Григора Гуляна.

В доме на момент поджога находилось семь человек, в том числе ребенок. Огонь удалось погасить собственными силами, однако при тушении ожоги рук получил сын Ваана Сарибекяна Арутюн Сарибекян, которого госпитализировали в медцентр, сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

По факту поджога начато расследование, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Наира Арутюнян.

«Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 185 УК Армении «Умышленное уничтожение или порча имущества путем поджога», - заявила Наира Арутюнян.

Отметим, что голосование на местных выборах в Армении пройдет сегодня, 9 июня.