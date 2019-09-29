29 сентября 2019, 13:21

Голосование на местных выборах проходит в 19 общинах Армении

Жители Армении сегодня голосуют на выборах старейшин и глав общин в Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Тавушской и Ширакской областях.

33 избирательных участка открылись сегодня в 8.00 по местному времени (7.00 мск).

Жителям 12 общин предстоит выбрать глав, шести – старейшин, в одной общине одновременно проходят выборы главы общины и члена Совета старейшин, сообщили со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома страны "Новости Армении". В 13 общинах выборы являются очередными, а в 6 общинах – досрочными, отмечается в сообщении.

Глав будут выбирать в общинах Зартонк, Паракар, Нор Кесариа и Тандзут в Армавирской области, Казараван, Гегаркуники Лчап и Ваневан в Гегаркуникской области, Гетап в Ширакской области, Ехегнут и Лусахпюр в Лорийской области, Хаштарак в Тавушской области, Мргаван в Араратской области, информирует "Еркрамас".

"Кавказский узел" также писал, что выборы в органы местного самоуправления проходили 9 июня в 23 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской и Тавушской областей. По данным ЦИК, в семи общинах Армении были переизбраны действующие руководители, в четырех выбраны исполняющие обязанности глав, явка составила 44,36%. Низкую явку избирателей на местных выборах назвали нормой опрошенные "Кавказским узлом" политологи. 

Примечание:

"В Армении началось голосование на местных выборах", "Два человека арестованы после нападения на сторонников Бабаяна в Армении", "Опрос Gallup International показал снижение доверия к кадрам Пашиняна".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 сентября 2019, 14:31

29 сентября 2019, 12:22

29 сентября 2019, 11:15

29 сентября 2019, 10:16

29 сентября 2019, 09:13

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи