Голосование на местных выборах проходит в 19 общинах Армении

29 сентября 2019, 13:21

Жители Армении сегодня голосуют на выборах старейшин и глав общин в Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Тавушской и Ширакской областях.

33 избирательных участка открылись сегодня в 8.00 по местному времени (7.00 мск).

Жителям 12 общин предстоит выбрать глав, шести – старейшин, в одной общине одновременно проходят выборы главы общины и члена Совета старейшин, сообщили со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома страны "Новости Армении". В 13 общинах выборы являются очередными, а в 6 общинах – досрочными, отмечается в сообщении.

Глав будут выбирать в общинах Зартонк, Паракар, Нор Кесариа и Тандзут в Армавирской области, Казараван, Гегаркуники Лчап и Ваневан в Гегаркуникской области, Гетап в Ширакской области, Ехегнут и Лусахпюр в Лорийской области, Хаштарак в Тавушской области, Мргаван в Араратской области, информирует "Еркрамас".

"Кавказский узел" также писал, что выборы в органы местного самоуправления проходили 9 июня в 23 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской и Тавушской областей. По данным ЦИК, в семи общинах Армении были переизбраны действующие руководители, в четырех выбраны исполняющие обязанности глав, явка составила 44,36%. Низкую явку избирателей на местных выборах назвали нормой опрошенные "Кавказским узлом" политологи.