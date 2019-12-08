08 декабря 2019, 12:38
Голосование на местных выборах проходит в 16 общинах Армении
Жители Армении сегодня голосуют на выборах глав администраций и членов совета старейшин в Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской и Ширакской областях. Из 76 кандидатов 71 беспартийный.
Избирательные участки открылись сегодня в 8:00 по местному времени (7.00 мск).
Жители 12 общин выбирают глав администраций, еще четырех общин - членов советов старейшин. В 12 общинах выборы являются очередными, а в четырех – досрочными, сообщили со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома страны "Новости Армении".
На выборах в семи областях баллотируются в общей 76 кандидатов, 71 из которых беспартийный. Один из кандидатов - член Республиканской партии Армении, четверо - члены партии "Процветающая Армения", пишет со ссылкой на Центризбирком страны "Спутник Армения".
"Кавказский узел" также писал, что 29 сентября прошли выборы в 19 общинах Армении, участие в них приняли 48,72 процента избирателей. Наблюдатели отметили отсутствие серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов.
"В Армении началось голосование на местных выборах", "Два человека арестованы после нападения на сторонников Бабаяна в Армении", "Опрос Gallup International показал снижение доверия к кадрам Пашиняна".
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