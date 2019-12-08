Голосование на местных выборах проходит в 16 общинах Армении

08 декабря 2019, 12:38

Жители Армении сегодня голосуют на выборах глав администраций и членов совета старейшин в Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской и Ширакской областях. Из 76 кандидатов 71 беспартийный.

Избирательные участки открылись сегодня в 8:00 по местному времени (7.00 мск).

Жители 12 общин выбирают глав администраций, еще четырех общин - членов советов старейшин. В 12 общинах выборы являются очередными, а в четырех – досрочными, сообщили со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома страны "Новости Армении".

На выборах в семи областях баллотируются в общей 76 кандидатов, 71 из которых беспартийный. Один из кандидатов - член Республиканской партии Армении, четверо - члены партии "Процветающая Армения", пишет со ссылкой на Центризбирком страны "Спутник Армения".

"Кавказский узел" также писал, что 29 сентября прошли выборы в 19 общинах Армении, участие в них приняли 48,72 процента избирателей. Наблюдатели отметили отсутствие серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов.