08 декабря 2019, 12:38

Голосование на местных выборах проходит в 16 общинах Армении

Жители Армении сегодня голосуют на выборах глав администраций и членов совета старейшин в Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской и Ширакской областях. Из 76 кандидатов 71 беспартийный.

Избирательные участки открылись сегодня в 8:00 по местному времени (7.00 мск).

Жители 12 общин выбирают глав администраций, еще четырех общин -  членов советов старейшин.  В 12 общинах выборы являются очередными, а в четырех – досрочными, сообщили со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома страны "Новости Армении".

На выборах в семи областях баллотируются в общей 76 кандидатов, 71 из которых беспартийный. Один из кандидатов - член Республиканской партии Армении, четверо - члены партии "Процветающая Армения", пишет со ссылкой на Центризбирком страны "Спутник Армения".

"Кавказский узел" также писал, что 29 сентября прошли выборы в 19 общинах Армении, участие в них приняли 48,72 процента избирателей. Наблюдатели отметили отсутствие серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов.

Примечание:

"В Армении началось голосование на местных выборах", "Два человека арестованы после нападения на сторонников Бабаяна в Армении", "Опрос Gallup International показал снижение доверия к кадрам Пашиняна".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 декабря 2019, 14:32

08 декабря 2019, 13:35

08 декабря 2019, 12:00

08 декабря 2019, 11:32

08 декабря 2019, 11:07

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи