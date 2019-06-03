Два человека арестованы после нападения на сторонников Бабаяна в Армении

03 июня 2019, 14:11

Подозреваемым в вооруженном нападении на сторонников бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна предъявлено обвинение в незаконном приобретении оружия и боеприпасов. Суд арестовал их на два месяца, сообщила сегодня представитель Следкома Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 мая офис Самвела Бабаяна заявил о вооруженном нападении на его сторонников в Армении на трассе Севан - Мартуни. Представители Бабаяна отметили, что за нападением стоят люди из окружения его возможного соперника на будущих президентских выборах в Нагорном Карабахе. Упоминание имени Араика Арутюняна в связи с инцидентом является политической манипуляцией, подчеркнулм в возглавляемой Арутюняном партии "Свободная Родина". 1 июня стало известно, что в вооруженном нападении на сторонников Бабаяна подозреваются четыре человека.

Бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян объявил о намерении участвовать в выборах президента в 2020 году. Председатель партии "Свободная Родина", бывший госминистр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян в начале февраля также объявил, что собирается участвовать в президентских выборах, а его партия - и в выборах в парламент.

Суд сегодня удовлетворил ходатайство следствия об аресте двух обвиняемых сроком на два месяца, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

По ее словам, им предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении и перевозке оружия и боеприпасов, совершенные группой по предварительному сговору, при этом следствие сняло с них обвинение в хулиганстве. "Всего по делу проходят четверо подозреваемых. Остальным двум обвинение на данный момент не предъявлено. С них взята подписка о невыезде", - пояснила Арутюнян.

При этом она подчеркнула, что на данный момент у подозреваемых пока нет адвокатов, а от общественных они отказались.

Заявление о политической подоплеке дела не соответствуют действительности, добавила она. "У следствия есть неопровержимые доказательства, что дело носит бытовой характер. Но сообщить детали на данный момент не может, исходя из тайны следствия", - пояснила представитель Следкома.