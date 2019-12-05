Суд отказался удовлетворить жалобу жителя Дагестана на приговор о финансировании ИГ*

05 декабря 2019, 19:12

Верховный суд России утвердил приговор жителю Дагестана Кериму Шайхвалиеву, осужденному на 17 лет по делу о сборе денег для запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Как писал "Кавказский узел", приговор о 17-летнем заключении в колонии был вынесен 20-летнему жителю Дагестана Кериму Шайхвалиеву 2 августа Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России оставила приговор Северо-Кавказского окружного военного суда без изменений, проинформировали сегодня корреспондента "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

По версии обвинения, Шайхвалиев исповедовал идеи радикального ислама и поддерживал деятельность запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". В июне 2016 года он через соцсети организовал сбор денег на нужды Исламского государства*, и до сентября 2017 года он собрал более 119 тысяч рублей, утверждают следователи. Шайхвалиев свою вину не признал.

Ранее, 4 сентября 2018 года, Шайхвалиев был осужден Магарамкентским райсудом Дагестана на четыре года колонии за желание присоединиться к боевикам. Сегодняшний приговор вынесен с учетом неотбытого срока. Комментариями Керима Шайхвалиева или его представителей относительно вердикта Верховного суда России "Кавказский узел" не располагает.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.