Житель Дагестана осужден на 17 лет по делу о финансировании ИГ*

02 августа 2019, 11:30

Суд приговорил 20-летнего жителя Дагестана Керима Шайхвалиева к длительному тюремному сроку, признав его организатором сбора денег для террористической организации.

Следствием и судом установлено, что Шайхвалиев "исповедовал идеи радикального ислама" и поддерживал деятельность запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". В июне 2016 года он организовал сбор денег на нужды ИГ* в соцсети. С января по сентябрь 2017 года он собрал 119 327 рублей, а после перевел часть суммы - 55 232 рубля - на банковские карты, оформленные на участников террористической организации, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Сегодня военный суд в Ростове-на-Дону вынес Шайхвалиеву приговор, зачитав вводную и резолютивную части. Он признан виновным в организации финансирования терроризма (часть 4 ст. 205.1 УК РФ) и приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Из приговора следует, что 4 сентября 2018 года Шайхвалиев был осужден Магарамкентским райсудом по ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 208 УК РФ (покушение на участие в НВФ). Суд установил тогда, что он планировал выехать в Сирию и вступить в ряды боевиков, но был задержан силовиками. Приговор сегодня вынесен с учетом неотбытого срока. Помимо 17 лет, Шайхвалиеву назначен год ограничения свободы. Подсудимый встретил приговор спокойно, передал корреспондент "Кавказского узла", который был единственным представителем СМИ в зале суда.

Судья сообщил, что приговор может быть обжалован в Верховном суде. Адвокат Шайхвалиева затруднилась сказать корреспонденту "Кавказского узла", будет ли подавать жалобу на приговор, отметив, что подсудимый свою вину отрицал.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.