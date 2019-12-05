05 декабря 2019, 15:24
Верховный суд Дагестана отказался реабилитировать Вали Багаутдинова
Житель Дагестана Вали Багаутдинов был убит при нападении на полицейских, заявления защиты об инсценировке этого инцидента силовиками не подтвердились, постановил сегодня Верховный суд Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", 1 ноября 2014 года правоохранители сообщили о том, что на дороге Махачкала - Верхний Гуниб в перестрелке убит водитель легкового автомобиля. По их версии, в ответ на требование остановиться он открыл огонь по сотрудникам полиции. Мать убитого Вали Багаутдинова утверждает, что силовики избили ее сына до смерти, а затем инсценировали перестрелку. На заседании 4 декабря защита потребовала оправдать его посмертно.
Оглашение постановления Верховного суда заняло около часа. Помимо участников процесса, на заседании присутствовали три подруги матери погибшего Гульнары Багаутдиновой, которые с самого его начала следили за ходом процесса.
Оглашая решение, судья указал, что собранные доказательства достаточны для признания Багаутдинова виновным в посягательстве на жизнь силовиков и незаконном хранении оружия. При этом обвинение в том, что Багаутдинов совершил покушение из мести за работу силовиков по охране общественного порядка, было исключено. "Обвинение в этой части носит предположительный характер, и достоверными доказательствами оно не подтверждено", - зачитал судья.
Правомерность применения сотрудниками правоохранительных органов оружия подтвердила служебная проверка МВД, отметил судья. В то же время, доводы защиты и матери погибшего о том, что инцидент был инсценирован, не нашли подтверждения, указал председательствующий. Оснований для реабилитации нет, заключил он. Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Багаутдинова в связи с его смертью.
Гульнара Багаутдинова заявила корреспонденту "Кавказского узла", что шокирована приговором. "Убили моего сына, подкинули ружье. Потом сотрудники правоохранительных органов извинялись передо мной, говорили, что они не убивали моего сына - им просто сказали взять это на себя", - сказала она.
"Кавказский узел" также сообщал об аналогичном резонансном деле об убийстве силовиками 23 августа 2016 года Наби и Гасангусейна Гасангусейновых. Правоохранители объявили убитых боевиками. Родители братьев регулярно проводят акции протеста, требуя эффективного расследования дела о гибели сыновей. Им удалось добиться передачи дела в центральный аппарат Следкома. Подробнее об этом деле можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".
Автор: Мурад Мурадов; источник: корреспондент "Кавказского узла"