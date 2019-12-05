Верховный суд Дагестана отказался реабилитировать Вали Багаутдинова

05 декабря 2019, 15:24

Житель Дагестана Вали Багаутдинов был убит при нападении на полицейских, заявления защиты об инсценировке этого инцидента силовиками не подтвердились, постановил сегодня Верховный суд Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября 2014 года правоохранители сообщили о том, что на дороге Махачкала - Верхний Гуниб в перестрелке убит водитель легкового автомобиля. По их версии, в ответ на требование остановиться он открыл огонь по сотрудникам полиции. Мать убитого Вали Багаутдинова утверждает, что силовики избили ее сына до смерти, а затем инсценировали перестрелку. На заседании 4 декабря защита потребовала оправдать его посмертно.

Оглашение постановления Верховного суда заняло около часа. Помимо участников процесса, на заседании присутствовали три подруги матери погибшего Гульнары Багаутдиновой, которые с самого его начала следили за ходом процесса.

Оглашая решение, судья указал, что собранные доказательства достаточны для признания Багаутдинова виновным в посягательстве на жизнь силовиков и незаконном хранении оружия. При этом обвинение в том, что Багаутдинов совершил покушение из мести за работу силовиков по охране общественного порядка, было исключено. "Обвинение в этой части носит предположительный характер, и достоверными доказательствами оно не подтверждено", - зачитал судья.

Правомерность применения сотрудниками правоохранительных органов оружия подтвердила служебная проверка МВД, отметил судья. В то же время, доводы защиты и матери погибшего о том, что инцидент был инсценирован, не нашли подтверждения, указал председательствующий. Оснований для реабилитации нет, заключил он. Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Багаутдинова в связи с его смертью.

Гульнара Багаутдинова заявила корреспонденту "Кавказского узла", что шокирована приговором. "Убили моего сына, подкинули ружье. Потом сотрудники правоохранительных органов извинялись передо мной, говорили, что они не убивали моего сына - им просто сказали взять это на себя", - сказала она.

"Кавказский узел" также сообщал об аналогичном резонансном деле об убийстве силовиками 23 августа 2016 года Наби и Гасангусейна Гасангусейновых. Правоохранители объявили убитых боевиками. Родители братьев регулярно проводят акции протеста, требуя эффективного расследования дела о гибели сыновей. Им удалось добиться передачи дела в центральный аппарат Следкома. Подробнее об этом деле можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".