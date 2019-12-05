Защита Вали Багаутдинова попросила оправдать его посмертно

05 декабря 2019, 05:11

Адвокат и мать жителя Дагестана Вали Багаутдинова, который, по версии следствия, был убит в ходе перестрелки с правоохранителями в 2014 году, настаивают на его невиновности.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября 2014 года правоохранители сообщили о том, что на дороге Махачкала - Верхний Гуниб в перестрелке убит водитель легкового автомобиля. По их версии, в ответ на требование остановиться он открыл огонь по сотрудникам полиции. Мать убитого Вали Багаутдинова заявила 28 августа, что силовики избили ее сына до смерти, а затем инсценировали перестрелку. 4 сентября стало известно, что судебное следствие по делу Багаутдинова было продлено, обвинение потребовало допросить эксперта, чтобы внести ясность в вопрос о смерти обвиняемого.

В Верховном суде Дагестана 4 декабря состоялись прения по делу Вали Багаутдинова, который, по версии следствия, был убит в ходе перестрелки 1 ноября 2014 года, пишет "Черновик".

Гособвинитель напомнил, что Багаутдинова обвиняют в совершении преступлений по статье 317 УК РФ ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и 222 УК РФ ("незаконное хранение оружия"). По его словам, вина убитого подтверждается доказательствами, которые имеются в материалах дела.

Адвокат Ринат Гамидов напомнил, что в деле имеются нестыковки, в том числе в показаниях сотрудников правоохранительных органов. В частности, он задал вопрос, почему на месте перестрелки было найдено 83 гильзы. "Это война шла?" - задал вопрос адвокат. По его словам, имеются также несовпадения по количеству гильз и их калибрам.

Мать убитого Гульнара Багаутдинова заявила, что не согласна с обвинением полностью. По ее словам, сына убили за три часа до происшествия. "Он никак не мог оказаться в Буйнакске, так как был в тот день со мной в Махачкале. Я на 20 минут поднялась домой, а он дожидался меня в моей машине. После того, как я его не обнаружила, написала заявление... о розыске машины", - цитирует ее слова издание.

Гульнара Багаутдинова утверждает, что ее сына поймали в Махачкале, "пытали, били, изуродовали и, когда поняли, что переусердствовали, вывезли «легализовать» в Буйнакск, где они его и «легализовали», сфабриковав все дело".

Адвокат и мать Вали Багаутдинова попросили суд оправдать его. Вынесение приговора запланировано на сегодня, 5 декабря.

Ранее Конституционный суд России отказался рассматривать жалобу, поданную Гульнарой Багаутдиновой в связи с невозможностью рассмотрения уголовного дела в отношении ее умершего сына в суде присяжных, пишет 29 ноября "Адвокатская газета".

Конституционный суд пояснил, что право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей не относится к числу основных прав, неотчуждаемых и принадлежащих ему от рождения. По мнению адвоката Рината Гамидова, такой отказ "фактически умаляет роль судов с участием присяжных заседателей в действующей системе правосудия".

"Кавказский узел" также писал об аналогичном резонансном деле Наби и Гасангусейна Гасангусейновых,

которые были убиты 23 августа 2016 года во время спецоперации силовиков в Шамильском районе. Правоохранители тогда объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали провести расследование, заявив, что братья были пастухами.

Отец убитых Муртазали Гасангусейнов регулярно проводит акции протеста, требуя эффективного расследования дела об убийстве его сыновей. Родителям убитых удалось добиться передачи дела в центральный аппарат Следкома, однако вскоре после этого Муртазали Гасангусейнов пожаловался, что ничего не знает о том, как ведется следствие. Подробнее об этом деле можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".