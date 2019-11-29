Правозащитники призвали расследовать жестокий разгон протестов в Тбилиси

29 ноября 2019, 23:58

Грубые нарушения инструкций полицейскими при разгоне акции протеста в Тбилиси 20-21 июня должны тщательно расследоваться, а правила применения спецсредств нужно ужесточить, считает "Ассоциация молодых юристов". Власти Грузии целиком одобряют жестокий разгон демонстрантов, считает политолог Шота Утиашвили.

Как информировал "Кавказский узел", неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов» представила 27 ноября отчет о событиях 20-21 июня в Тбилиси. Использование слезоточивого газа с одновременным обстрелом резиновыми пулями при разгоне акций в Тбилиси в ночь на 21 июня является необоснованным применением силы, считают правозащитники. Они рекомендовали парламенту страны изменить административный кодекс.

Во время акций протеста 21 и 22 ноября были задержаны по меньшей мере 10 человек. 25 ноября протестующие в Тбилиси провели массовое шествие, а ночью спецназ с применением водометов оттеснил протестующих от входов в парламент Грузии. На 28 задержанных активистов были составлены административные протоколы. При разгоне акции пострадали двое протестующих и журналист. Отказ "Грузинской мечты" проводить выборы в 2020 году по пропорциональной системе еще более усилит протестные настроения в стране, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Жесткий разгон акции протеста в Тбилиси в июне 2019 года продемонстрировал необходимость совершенствования инструкций для полицейских и налаживания взаимодействия правоохранительных органов с журналистами во время массовых демонстраций. К такому выходу аналитики неправительственной организации "Ассоциации молодых юристов".

Доклад организации представляет собой правовую оценку действий правоохранительных органов, изложенную на 97 страницах. Его авторы проанализировали хронологию событий и пришли к выводу, что разные спецсредства - резиновые пули, слезоточивый газ и водомет, - в ночь на 21 июня силовики использовали одновременно. Такое использование спецсредств прямо противоречит приказу МВД №1002 от 30 декабря 2015 года: этот документ запрещает одновременное или параллельное использование такого набора спецсредств при разгоне акции протеста.

Кроме того, одна из статей закона "О полиции" наделяет сотрудников МВД правом на пропорциональное использование спецсредств только в случаях необходимости и с интенсивностью "обеспечения достижения законных целей". Правозащитники указывают, что перед началом использования спецсредств против демонстрантов полицейские должны предварительно уведомить протестующих о своих планах применить спецсредства. Также запрещено использование спецсредств, способных вызывать тяжелые ранения, неоправданные риски или запрещенные законодательством Грузии.

Во время разгона акции протеста в ночь на 21 июня полиция не уведомила протестующих о начале разгона и использовала резиновые пули трех калибров, в том числе 12-миллиметровые и 38-миллиметровые металлические пули с резиновым покрытием, сообщают авторы доклада "За потерянным глазом", имеющегося в распоряжении "Кавказского узла".

Правозащитники отмечают, что необходимо установить "полномочных лиц", которые дали разрешение на использование резиновых пуль в ходе разгона акции. По имеющейся информации, указание об их применении не отдавалось силовикам централизованно, решение принималось на месте. "В противном случае оно должно рассматриваться как незаконный приказ, поскольку с учетом ситуации не было оснований для применения резиновых пуль", - говорится в отчете.

Как выяснила "Ассоциация молодых юристов", резиновыми пулями стреляли в людей, не представляющих опасности для силовиков. Также подтверждается, что сотрудники министерства внутренних дел в отдельных случаях использовали резиновые пули непропорционально: стреляли с близкого расстояния, целясь в жизненно важные органы людей.

"Несмотря на то, что резиновые пули считаются нелетальным оружием, в представленных условиях и при представленном использовании они могут вызвать смерть. Металлические пули с резиновым покрытием создают смертельную опасность, на их использование накладываются ограничения, как и на огнестрельное оружие", - говорится в отчете.

Неправительственные организации Грузии неоднократно критиковали МВД за разгон акций протеста в Тбилиси. Так, в октябре организация "Международная прозрачность - Грузия" заявила, что власти проявили избирательный подход при расследовании дела о разгоне акции протеста в Тбилиси 20 июня, избегая показательного наказания виновных, а неправительственная организация "Институт демократических исследований" осудила применение спецсредств для разгона акции протеста в ноябре.

"Ассоциация молодых юристов" указала, что правоохранительные органы одновременно использовали несколько видов спецсредств в период с 1.44 часов до 2.59 часов по местному времени 21 июня. По их данным, в это время протестующие не оказывали активного сопротивления: часть митингующих села на асфальт перед спецназом, а часть встала к нему спиной. "Они (протестующие) не представляли опасности здоровью и жизни спецназовцев, не было опасности вторжения во двор парламента. Полиция могла предупредить о начале разгона. В 1 час 44 минуты незаконно, без предупреждения использовали слезоточивый газ, водомет, также в этот период использовали резиновые пули", - говорится в отчете НПО.

Правозащитники ссылаются на учебник для сотрудников МВД, который содержит инструкции по проведению переговоров с организаторами и участниками акций протеста. Возможность переговоров должна применяться по-максимуму, чтобы мирно урегулировать ситуацию и избежать силового противостояния, следует из этих инструкций.

Полицейские должны предупредить протестующих о намерении силового разгона акции и дать демонстрантам "разумное время" на выполнение требований, но 21 июня протестующим не дали такого времени. "Сотрудники МВД потребовали прекратить акцию 20 июня в 21 час 50 минут и начали активное использование спецсредств в 21 час 56 минут", - говорится в отчете.

"Ассоциация молодых юристов" отмечает, что в период с 22 часов 42 минут до 23 часов 23 минут акция проходила мирно, но затем напряжение возросло и МВД приняло решение о разгоне протестующих с применением слезоточивого газа. "С учетом того, что акция 40 минут проходила спокойно, у МВД была возможность провести переговоры с участниками акции протеста, поскольку их действия создавали основания для проведения переговоров", - отмечается в документе. Правозащитники заключают, что полиция не смогла справиться с ситуацией, умиротворить протестующих и взять обстановку под контроль, а также не использовала ресурсы для диалога с демонстрантами.

Правозащитники настаивают на всестороннем расследовании

Организация сформулировала ряд рекомендаций для Генеральной прокуратуры, МВД, парламента и суда. Прокуратуре рекомендовано провести своевременное и эффективное расследование дела о разгоне акции и дать оценку действиям руководящих лиц, в том числе тогдашнего главы МВД, ныне премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. Расследование должно установить ответственных за применение резиновых пуль и насилие над журналистами, а всем пострадавшим - и журналистам, и активистам, - необходимо присвоить статус потерпевших. Также должно продолжиться следствие по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов.

Для МВД правозащитники разработали 16 рекомендаций: предупреждать участников акции протеста о планах использования спецсредств в установленной законом форме, выдать жесткие указания сотрудникам правоохранительных органов по использованию резиновых пуль и т.д. Кроме того, организация предлагает четко перечислить оснащение спецназа, чтобы можно было бы идентифицировать сотрудников, превысивших служебные полномочия. Также полиции рекомендовано использовать ресурсы для диалога с участниками акции и внедрить стандарты, которые позволят силовикам отделять журналистов от участников акции протеста во время ее разгона.

Судам "Ассоциация молодых юристов рекомендует "определить разумные сроки для рассмотрения административных дел" и отказаться от практики использования протоколов и объяснений полиции в качестве доказательств. Если собранные доказательства не доказывают вину человека, он не должен признаваться виновным.

Политолог: повышение Гахарии было демонстративным шагом

Власти Грузии полностью одобрили действия полицейских в ночь на 21 июня и сочли, что сотрудники правоохранительных органов ничего противозаконного не совершили, отметил представитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили.

"Ни один из полицейских не арестован по уголовному делу о превышении служебных полномочий во время разгона акции протеста. Все на свободе: хотя начали проведение расследования, но всех задержанных полицейских отпустили", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Георгий Гахария, который возглавлял МВД на момент событий, вскоре был повышен до премьер-министра, хотя участники акций протеста требовали его отставки. Это решение, по мнению политолога, было демонстративным: власти показывали, что пошли на уступки протестующим, когда согласились изменить избирательную систему, однако не настолько боятся оппозиции, чтобы выполнить все их требования.

"На самом деле Гахарии не дали рычагов власти, ему не дали сменить ни одного министра. На постах остались все прежние министры - личный стоматолог Бидзины Иванишвили его телохранитель, в правительстве все его люди. Когда все твои люди, значения не имеет, кто премьер-министр", - заключил Утиашвили.

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Главное о протестах в Грузии - 2019".