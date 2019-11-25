Скриншот сообщения со страницы chp_chechenya https://www.instagram.com/p/B5QPswVFy3G/

25 ноября 2019, 05:48

Полиция Чечни продолжила практику увещеваний за употребление алкоголя

"Воспитательные беседы" едва ли помогут, таких людей нужно лечить, отметили пользователи, комментируя очередной ролик о том, как чеченский полицейский отчитывает задержанных за употребление психотропных препаратов и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября в Instagram-паблике "ЧП Чечня" было размещено видео, на котором начальник Гудермесского РОВД отчитывает людей за употребление психотропных веществ и алкоголя. В октябре была опубликована видеозапись аналогичной "воспитательной беседы" в РОВД Курчалоевского района. Такие публикации унижают людей, указали пользователи соцсети и жители Чечни.

Силовики в Чечне повышают свой рейтинг в глазах властей, записывая ролики с порицаниями за употребление алкоголя и прием психотропных препаратов, при этом аптеки продолжают продавать такие препараты без рецептов, указали пользователи соцсетей. Полицейские должны проводить освидетельствование задержанных на предмет употребления запрещенных веществ, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

В Instagram-паблике "ЧП Чечня" 24 ноября было размещено видео, на котором сотрудник правоохранительных органов проводит беседу с гражданами, доставленными "за употреблением психотропных средств и за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения". Действие происходит в ОМВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики.

На видео, которое по данным на 05.48 мск сегодня, 25 ноября, набрало 16532 просмотра и 33 комментария, мужчины разного возраста стоят, опустив головы, а сотрудник правоохранительных органов проводит с ними воспитательную беседу, рассказывая при этом, как говорится в сообщении, "о традициях и обычаях чеченского народа". Видеоролик сопровождается тревожной музыкой.

Многие опубликованные под роликом комментарии, как и само видео, на чеченском языке. Пользователи, которые оставили русскоязычные комментарии, усомнились в эффективности подобных бесед.

Комментарий к видеоролику о профилактической беседе в Курчалоевском районе. https://www.instagram.com/p/B5QPswVFy3G/"Люди, зависимые от психотропных веществ и алкоголизма, с ними бесполезно говорить о традициях и обычаях. Это больные люди, они нуждаются в медикаментозном лечении в наркологическом диспансере. Они, как правило, состоят на учете, нотации проповедника, как с гуся вода. Зря тратите свои нервы и время", - написала 888_princessa_diana_888.

"Почему не предотвращают ввоз всего этого... Пока торговцев не будут сажать, безвольные жертвы будут всегда", - считает saafi_778.

"По Шариату надо наказывать", - заявил parker_slon.

"А я рад, просто эти задержанные показывают, каков он, путь Ахмада, и это район, откуда сам родом непосредственно Рамзан и все правительство. Вот и судите", - отметил skromny_nohcho.

"Там по разным причинам задержанные. Кто-то с кем-то рядом был и т. д." - отметил jitser7.

Напомним, в конце 2017 года власти Чечни ввели ограничения на продажу спиртного, из-за чего некоторые предприниматели вынуждены были закрыть бизнес в республике. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Из-за фактического запрета на алкоголь местные жители выезжают за ним в другие регионы, рассказали ранее "Кавказскому узлу" жители Чечни.

В канун 2019 года силовики провели рейды в этом магазине и в домах, где продают алкоголь. Были задержаны около 20 покупателей и продавцов, их отпустили после уплаты штрафов и профилактических бесед. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли борьбу с употреблением алкоголя в Чечне способом популяризации власти.

О практике публичных порицаний и извинений в Чечне можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Два жителя Чечни публично извинились за массовую драку на свадьбе", "Версия о болезни обратившегося к Кадырову напомнила о публичных унижениях в Чечне", "Критика близких в адрес блогера вызвала скепсис у жителей Чечни".

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