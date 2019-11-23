Фрагмент матча между грозненским "Ахматом" и "Оренбургом". Стоп-кадр YouTube канала "Матч ТВ". https://www.youtube.com/channel/UCtetJiD_llxdGL4Uh5-Oe2w

23 ноября 2019, 13:59

Футболисты "Ахмата" обыграли "Оренбург"

Игра между грозненским "Ахматом" и "Оренбургом" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:1.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 ноября встреча "Ахмата" с клубом из Екатеринбурга, завершившаяся со счетом 0:0, вызвала недовольство болельщиков грозненской команды. Местные бюджетники пожаловались на традиционное принуждение к посещению матча и на отсутствие транспорта по его завершении.

Сегодня футболисты "Ахмата" на выезде одержали победу над "Оренбургом". Голы в ворота оренбуржцев забили Андрес Понсе и Одисе Роши. Хозяева поля забили гол лишь в самом конце игры, информировал сегодня "Интерфакс".

Игра началась сегодня в 11.30 мск. По результатам игры "Ахмат", набрав 18 очков, поднялся на 10-е место в таблице Российской премьер-лиги, сообщил "Чемпионат".

"Кавказским узлом" подготовлена справка о клубе "Ахмат", который до 2017 года носил название "Терек" и был переименован в честь отца Рамзана Кадырова. Подробнее о переименовании клуба говорится в материале "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Примечание:

""Ахмат" обыграл "Крылья Советов" в Грозном", ""Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом" в Грозном", "Грозненцы заявили о принуждении к участию в боксерском вечере".

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