23 ноября 2019, 13:59
Футболисты "Ахмата" обыграли "Оренбург"
Игра между грозненским "Ахматом" и "Оренбургом" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:1.
Как сообщал "Кавказский узел", 8 ноября встреча "Ахмата" с клубом из Екатеринбурга, завершившаяся со счетом 0:0, вызвала недовольство болельщиков грозненской команды. Местные бюджетники пожаловались на традиционное принуждение к посещению матча и на отсутствие транспорта по его завершении.
Сегодня футболисты "Ахмата" на выезде одержали победу над "Оренбургом". Голы в ворота оренбуржцев забили Андрес Понсе и Одисе Роши. Хозяева поля забили гол лишь в самом конце игры, информировал сегодня "Интерфакс".
Игра началась сегодня в 11.30 мск. По результатам игры "Ахмат", набрав 18 очков, поднялся на 10-е место в таблице Российской премьер-лиги, сообщил "Чемпионат".
"Кавказским узлом" подготовлена справка о клубе "Ахмат", который до 2017 года носил название "Терек" и был переименован в честь отца Рамзана Кадырова. Подробнее о переименовании клуба говорится в материале "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".
""Ахмат" обыграл "Крылья Советов" в Грозном", ""Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом" в Грозном", "Грозненцы заявили о принуждении к участию в боксерском вечере".
23 ноября 2019, 12:59
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23 ноября 2019, 10:57
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