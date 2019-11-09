Болельщики раскритиковали футболистов «Ахмата» за ничью с «Уралом»

09 ноября 2019, 20:17

Игра «Ахмата» с клубом из Екатеринбурга 8 ноября, завершившаяся со счетом 0:0, вызвала недовольство болельщиков грозненской команды. Местные бюджетники пожаловались на принуждение к посещению матча и на отсутствие транспорта по его завершении.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября "Ахмат" вничью, со счетом 1:1, сыграл в Грозном с "Арсеналом". 30 октября встреча в Грозном с владикавказскими футболистами завершилась со счетом 5:1. Тогда студенты и работники бюджетных организаций, которых обязали посетить матч грозненской команды, жаловались на холод на "Ахмат Арене".

Болельщики «Ахмата» разочарованы игрой своей команды

Игра «Ахмата» с «Уралом» в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу прошла вечером 8 ноября на стадионе «Ахмат-арена», который рассчитан на 30 тысяч мест. Матч завершился со счетом 0:0. По его итогам на сегодняшний день «Ахмат» набирает 15 баллов и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, значится в информации на сайте Российской футбольной премьер-лиги. На игре присутствовали 12474 зрителя, сообщается на сайте "Ахмат Арены".

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» болельщики грозненского клуба выразили недовольство игрой команды, они считают, что «Ахмат» имел неплохие шансы победить в матче.

«Игра в целом прошла без острых моментов, хотя шансы забить были и у наших, и у соперников. Во втором тайме Ахмат играл более активно, но все равно не смог сделать результат. Так и разошлись «всухую», - отметил болельщик Лема.

«Можно было немного напрячься. Игра команды не понравилась совершенно. Самым запоминающимся был выход на поле нашего легендарного Артура Бетербиева, которому министр по делам молодежи вручил именную футболку», - отметил другой фанат клуба Ахъяд.

Критические замечания в адрес грозненских футболистов размещены и в комментариях к посту об итоге игры на странице «ФК «Ахмат» в соцсети «ВКонтакте».

«Что-то явно не то в команде», - написал, в частности, Раджаб Абдурашидов. «Когда уже побеждать начнете???» - возмущен Ahmed Shamaev. «Я сижу и до сих пор не могу поверить, что они и этот матч не выиграли. Сколько можно уже», - отметил Ислам Музаев. «Аж спать захотелось», - написал Adam Gikhaewww.

«После первого матча с Краснодаром я думал, мы будем бороться за тройку, такого я себе и представить не мог. Это ужас, который не заканчивается», - высказался Ислам Музаев. «На это смотреть просто тошно. В атаке никакой комбинации, сплошные навесы, наша команда просто пас не может отдать в ноги», - анализирует Emin Kunaev. «Как на дворе играют, не могут держаться на своих позициях и играть в пас хотя бы, сразу идут в атаку и то редко, и какие-то тупые навесы», - согласен Бека Нохчо.

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов признал, что команда сыграла не достаточно хорошо, хоть футболисты и настраивались на победу.

«Это была важнейшая игра для нас, настраивались на победу. Наш соперник, «Урал» - команда из середины турнирной таблицы. Настрой на матч был хороший, а игру выдали не очень хорошую. Ребята это всё понимают, и мы это понимаем. Качество игры не порадовало, скоростей было много, ошибок в центре поля было много. Этим мы давали сопернику возможность выходить в контратаку. Откровенно говоря, игра для нас неудачная. Хочется поблагодарить болельщиков, уже который матч приходит много болельщиков на стадион. Сегодня мы их не порадовали, будем стараться в будущем», - заявил Игорь Шалимов в послематчевом интервью, опубликованном на сайте "Ахмата".

30 сентября грозненский клуб со счетом 2:0 проиграл команде "Сочи", после чего главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова сменил Игорь Шалимов.

Бюджетники рассказали о принуждении к посещению матча и проблемах с транспортом

Грозненские бюджетники пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" на принуждение к посещению матча на стадионе "Ахмат Арена", а также рассказали, что с трудом попали домой после игры. По их словам, подходы к стадиону «Ахмат-арена» были блокированы силовиками, а пройти на стадион разрешалось только через рамки металлодетекторов.

«Вчера пришлось быть на матче «Ахмата», потому что руководству пришла установка отправить людей на игру. Вообще-то думали с друзьями поехать в Шали, чтобы посмотреть выставку реликвий пророка, но матч был вечером, игра закончилась поздно. На стадион нас знакомый подвез, а вот возвращаться пришлось уже своим ходом. Время было после 9 вечера, автобусы не ходили, пришлось на такси потратиться», - отметил работник одного из грозненских предприятий Руслан.

«К семи вечера надо было быть у стадиона «Ахмат-арена». Так распорядилось начальство. С транспортом проблемы возникли - пришлось на автобусе ехать, потом на маршрутке добираться до места. Когда игра закончилась, домой опять же сами добирались, свои деньги на это потратили», - утверждает другой бюджетник Умар. Он рассказал, что по прибытии на стадион представитель министерства, к ведомству которого относится его предприятие, фиксировал количество прибывших людей от каждой организации. «Список потом передается наверх. Каждый начальник обязан обеспечить явку людей, причем ровно столько, сколько укажут. Руководство установило график посещений мероприятий - по очереди все работники бывают на субботниках, матчах и других мероприятиях. С начала этого месяца я уже дважды был на мероприятиях - митинге и футболе», - сообщил мужчина.

Грозненец Мурад рассказал, что ему удалось уйти со стадиона до начала матча. «Меры безопасности, как всегда, были серьезные. После того, как нас отметили, мы прошли металлодектор на входе на территорию стадиона, плюс еще сотрудники лично проверяли. Я дошел до трибун, а потом пошел обратно. На входе сказал сотруднику, что надо ключ от машины отдать, меня выпустили, так и уехал домой. А так обычно после начала игры вход закрывают, и надо ждать пока матч закончится», - рассказал Мурад.

"Кавказский узел" и ранее писал о принуждении грозненских бюджетников и студентов к посещению футбольных матчей и других мероприятий. Заставлять бюджетников участвовать в субботниках и посещать футбольные матчи незаконно, поскольку соответствующие требования не прописаны в трудовых договорах, заявил ранее в комментарии «Кавказскому узлу» московский адвокат Евгений Черноусов. Админресурс применяется не только в Чечне, но у чеченских властей куда больше рычагов воздействия на нежелающих посещать мероприятия, считает профессор Ставропольского госуниверситета, конфликтолог Юрий Ефимов.

Справка о клубе "Ахмат", который до 2017 года носил название "Терек" и был переименован в честь отца Рамзана Кадырова, опубликована на "Кавказском узле". Подробности о переименовании клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".