Война в Сирии. Фото: REUTERS/Mahmoud Hassano

22 ноября 2019, 15:11

Житель Чечни заподозрен в несообщении о преступлении

29-летний житель Шелковского района был на связи с находящимися в Сирии боевиками и не сообщил об этом в органы власти, заявила прокуратура.

По данным ведомства, подозреваемый периодически выходил на связь с людьми, в отношении которых расследуются уголовные дела за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранного государства (часть 2 статьи 208 УК России). Житель Шелковского района подозревается в несообщении о преступлении (205.6 УК России), рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в прокуратуре республики.

Статья 205.6 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

Представитель ОВД Шелковского района сообщил, что подозреваемый местный житель находится под подпиской о невыезде и в отношении него проводятся следственные действия.

Близкие обвиняемого считают неправильным возбуждение в отношении него уголовного дела. "Он, возможно, действительно общался с этими парнями, которые несколько лет назад уехали в Сирию. Но разве это повод для того, чтобы возбуждать уголовное дело? Или у нас уже и за разговоры людей судят?", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из родственниц мужчины, пожелавшая остаться неназванной.

"Эти два человека, с которыми он переговаривался, - полиция ведь знает, что они боевики в Сирии. Так какое здесь несообщение о преступлении? Нашли повод, чтобы человека преступником выставить", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" родственник подозреваемого, представившийся Хамзатом.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". 

Примечание:

"Родственники сообщили о задержаниях членов семьи убитого в Грозном Азиева", "Житель Дагестана осужден за недоносительство на террористов", "Житель Каспийска осужден за хранение боеприпасов и сокрытие преступления".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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