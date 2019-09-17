Родственники сообщили о задержаниях членов семьи убитого в Грозном Азиева

17 сентября 2019, 11:40

Силовики требуют от родных и знакомых убитого Усмана Азиева подтвердить версию о том, что он готовил нападения на полицейских, рассказали его родственники. Представитель МВД по Чечне не подтвердил информацию о задержании близких убитого.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в Грозном сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился 18-летний Усман Азиев. По версии силовиков, водитель выстрелил из пистолета и был убит ответным огнем. По данным МВД, убитый разыскивался за похищение автомобиля и оружия. Помощник главы Чечни, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев заявил, что убитый планировал нападение на правоохранителей. Эта версия вызвала недоверие у местных жителей.

Вооруженное подполье в Чечне c 2015 по 2018 год значительно помолодело, в ряды боевиков рекрутируют даже детей. Если в 2015 году во время терактов и столкновений с силовиками семь из 10 погибших и раненых боевиков были младше 35 лет, то в 2018 году убитых боевиков уже 21, и 20 из них — это молодежь, говорится в материале "Кавказского узла" "Ряды чеченского подполья заполнила молодежь", основанном на анализе статистики по убитым и раненным в стычках с силовиками и во время терактов.

После инцидента были задержаны отец, другие родственники и несколько знакомых Усмана Азиева. Позднее большинство из них были отпущены, но три человека - двоюродный брат Азиева и двое его близких знакомых - все еще находятся у силовиков, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" близкий родственник Азиевых Руслан.

"Членов семьи, двоюродных и троюродных братьев Усмана забирали и 9 сентября, и в последующие дни. Держали [в здании силовой структуры] в Грозном, некоторых били, требуя сознаться, что знали о том, что он намеревался нападать на правоохранителей. Большинство задержанных на сегодняшний день выпустили, но три парня задержаны. Они вроде бы дали показания, что должны были встретиться с Усманом и потом вместе напасть на силовиков", - рассказал он.

Эту версию подтвердил другой близкий родственник Азиева, представившийся Исой. "Родственников и друзей задерживали и забирали, кого из дома увезли, кого с работы, кого из других мест. Отца с близкими родственниками несколько дней держали. [...] Тем, кого отпустили, запрещено пока покидать пределы республики", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В числе задержанных были два двоюродных брата Усмана Азиева, уточнил на условиях анонимности знакомый этой семьи. "Одного выпустили, второго держат... То ли за несообщение о готовящемся преступлении, то ли за что еще хотят привлечь... Еще два его (Усмана Азиева) товарища тоже задержаны. Сейчас родственники занимаются поиском адвокатов. Ищут неместных, потому что местным адвокатам не дадут нормально работать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Тело убитого семье не выдано, и силовики запретили проводить по нему поминки, уточнил родственник Азиева Хасан. "Тело для погребения не отдали и отдавать не будут, это еще на опознании силовики сказали. Тезет (поминки) по нему проводить тоже запрещено", - сказал Хасан корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник правоохранительных органов Чечни воздержался от комментариев по поводу этих сообщений. "Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. В рамках расследования проводится комплекс мероприятий, предусмотренный законодательством. Опрашиваются близкие и знакомые преступника, очевидцы произошедшего и так далее. Это пока что все", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

МВД по Чечне и республиканское управление СКР пока не сообщили на своих сайтах о задержании предполагаемых сообщников Усмана Азиева.

В Чечне власти практикуют применение принципа коллективной ответственности для семей членов вооруженного подполья, о введении которого глава республики Рамзан Кадыров заявил 5 декабря 2014 года после атаки боевиков на Грозный. Глава Чечни сказал, в частности, что родственников боевиков будут выдворять из республики, а их дома - сносить.

Напомним, что практика массовых задержаний знакомых предполагаемого боевика не уникальна для Чечни и Северного Кавказа. По словам главы "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева, это общий метод работы российских силовых структур, поскольку именно силовики обладают технической возможностью установить круг лиц, с которыми общался подозреваемый.

Подобная "оперативная работа" не регламентирована нормативно-правовыми актами, подчеркнул ранее член совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов. "Это вообще находится за гранью закона об оперативно-розыскной деятельности, потому что есть две основы такой деятельности - конспиративность и законность. А о законности здесь речи нет", - сказал "Кавказскому узлу" правозащитник, подчеркнув, что практика незаконных задержаний и пыток широко применяется в разных регионах России.